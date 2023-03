Julia Bearzi: "Todos los unicornios de Argentina han pasado por Endeavor"

Endeavor Argentina es una ONG cuya misión principal es acompañar a los emprendedores que quieren crecer. Fundada hace exactamente 25 años por una americana en la Argentina, hoy está presente en 40 países.

Julia Bearzi, su directora ejecutiva, se acercó a MDZ y habló sobre los éxitos de estos años, el trabajo que realizan y la sorpresa que están a punto de realizar en el Luna Park junto a Marcos Galperín, Martín Migoya y BZRP, entre muchos otros.

- ¿Qué es Endeavor?

- Lo interesante de nuestro modelo es que empieza en Argentina. Nos encanta siempre contar eso. Tenemos a Messi, tenemos al Papa y Endeavor empezó en Argentina.

Endeavor es una fundación que tiene por misión promover el desarrollo económico del país a partir del apoyo a la actividad emprendedora. Y eso lo hacemos en distintos formatos, a través de distintas iniciativas. Por un lado acompañamos emprendedores que están en crecimiento, que ya tienen un modelo de negocio probado, que tienen alto potencial y los acompañamos para acelerar ese crecimiento. Buscamos ahí que a través de estos casos se genere más innovación, más riqueza y más empleo para nuestro país. Y también buscamos inspirar a audiencias masivas a todo aquel que tenga una idea o esté pensando qué hacer en su futuro. Inspiramos, conectamos, capacitamos.

Hoy estamos celebrando este año los 25 años de Endeavor en Argentina. Tenemos la suerte de ser una organización referente en un ecosistema que es súper robusto, que está conformado por otras organizaciones, instituciones y emprendedores para fortalecer el desarrollo del emprendedurismo en Argentina. Y te puedo decir que con 25 años lo hemos logrado.

- ¿Cuáles fueron sus principales casos de éxito?

- Los casos más emblemáticos de Endeavor son MercadoLibre con Marcos Galperin y los fundadores de Globant, otra empresa emblemática. Casi todos los unicornios de Argentina han pasado por Endeavor y hoy seguimos trabajando con ellos. Porque lo interesante también es cómo estos emprendedores contribuyen al efecto multiplicador.

Como hacen crecer sus compañías, como apoyan o influyen de manera positiva en el resto del ecosistema, inspirando a ttravés de sus historias, capacitando a través de su experiencia o mentoriando a través de su conocimiento y eventualmente invirtiendo sus excedentes financieros o lo que decidan en las próximas generaciones de emprendedores o en emprendedores más incipientes.

Así que de esta manera es un círculo súper virtuoso. Nosotros abogamos por eso, apoyamos eso, que eso ocurra porque finalmente es virtuoso para la Argentina.



- ¿Cómo pueden acercarse los emprendedores a Endeavor?

- Tenemos todos los canales abiertos, en todas las redes sociales, tenemos una página web y un formulario de postulación. A partir del estadio de desarrollo en el que esté el emprendimiento, le recomendamos hacer tal o cual programa. Y para todos aquellos que estén con una idea o pensando en emprender tenemos un Hub, que es una usina digital de conocimiento donde hemos volcado estos 25 años de conocimiento.



- ¿Cómo es ser emprendedor en la Argentina?

- Obviamente la Argentina es un país difícil, siempre ha tenido estos ciclos económicos que en general no ayudan al desarrollo, pero tenemos la suerte de trabajar en un espacio que todavía es fértil para el surgimiento de emprendedores, porque además, siempre que hay una crisis hay una oportunidad.

Somos un país por naturaleza emprendedor. Sigue habiendo emprendimientos a pesar de las vicisitudes y las dificultades del contexto, siguen creciendo y se siguen desarrollando.

Las recomendación para quienes empiezan es que piensen que la Argentina, más allá de las dificultades, es un mercado pequeño, con lo cual siempre empezar buscando una oportunidad que puede escalar más allá de las fronteras.

Y también remar, remar y remar. Porque la vida del emprendedor es es un poco eso, es una actividad full life.



- ¿Dónde pueden acercarse los emprendedores?

- Hoy hay mucho. En el ecosistema emprendedor argentino hay muchas organizaciones e instituciones públicas y privadas que brindamos apoyo a la actividad emprendedora. Hoy el que busca encuentra algún recurso para para poder llevar su emprendimiento. Lo importantes es no quedarse de brazos cruzados, siempre ir por más.



- ¿Van a hacer un evento con Bizarrap?

- Sí, te cuento. Hace muchos años nosotros hacemos la experiencia Network, que es un evento que hacemos en todo el país, porque también somos una organización federal, que tenemos oficinas en Buenos Aires y en otras cinco regiones. Lo hacemos hace muchos años y por suerte cada vez sale mejor. Pero ahora, con los 25 años decidimos innovar también y convocar a una audiencia más joven. Entonces dijimos vayamos a los chicos de 5.º año del colegio secundario que estén pensando o tomando decisiones para diseñar su futuro y entonces metamos el bichito emprendedor.

Así que el 29 de marzo hacemos la experiencia de Sub20 en el Luna Park. Convocamos a 120 colegios públicos de la ciudad y diez privados que van a estar participando. Queremos entusiasmar, inspirar y mostrar historias de emprendedores consagrados. Va a estar Marcos Galperín, fundador de MercadoLibre y Martín Migoya, el fundador de Globant, en una conversación con Bizarrap. No va a estar haciendo música, sino contando cómo desde su casa, desde su habitación en Ramos Mejía y a partir de su pasión por la música y con la tecnología como amplificador de eso, llegó a ser el número uno en el mundo.

No es un encuentro abierto pero lo pueden seguir por streaming. Pueden encontrar el link en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Además vamos a tener otros emprendedores muy jóvenes que están desarrollando sus iniciativas en distintos espacios, en distintas industrias gaming, biotecnología, e-commerce, desarrollos industriales.