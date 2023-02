Cashback te ayuda a ahorrar: la herramienta para ganarle a la inflación

La empresa Picodi.com, que ofrece a sus clientes códigos de descuento para tiendas online y cashback, realizó en 2021 un estudio entre argentinos sobre el ahorro y su actitud hacia las rebajas.

Los datos recogidos en el estudio muestran que si bien los argentinos intentan ahorrar (más del 90% de ellos lo hacen) y utilizan con mucha frecuencia sitios web que ofrecen códigos de descuento, todavía más de la mitad de ellos (54%) no conocen y no utilizan los servicios de cashback. Solo el 8% de los encuestados los usa regularmente cuando compra productos en línea. Por lo tanto, la mayoría de las personas no saben qué beneficios pueden derivarse del uso del cashback.

El servicio de cashback de Picodi es una novedad en el mercado argentino. Sin embargo, la propia empresa opera en Argentina desde hace mucho tiempo, ofreciendo códigos de descuento a los argentinos desde 2013. ¿Cuáles son los beneficios de usar su cashback?

Registro gratuito en el sitio;

Hasta un 15% (o 2500 pesos) de reembolso en tu primera compra con Picodi;

Hasta un 8% de devolución en compras posteriores;

300 pesos adicionales por referir amigos, sin límites;

Posibilidad de combinar cashback con códigos de descuento.

El uso del sitio es muy simple y completamente gratuito, y su mecanismo de funcionamiento es transparente: el dinero que se devuelve a los usuarios proviene de la comisión que las tiendas pagan a Picodi por adquirir nuevos clientes para ellos.

Picodi actualmente ofrece cupones de descuento y cashback en más de 200 tiendas que operan en Argentina. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dafiti, AliExpress, Carrefour, Booking y La Anónima Online. El dinero recaudado gracias al cashback se puede retirar a una cuenta bancaria, cuenta de PayPal o Binance.

Si querés empezar a ahorrar, podés registrarte usando este enlace.