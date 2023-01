Por la situación económica, el turismo cierra un enero flojo en Mendoza

Lo que se anticipaba al principio de la temporada por los bajos niveles de reservas, se cumplió una vez corrido el mes de enero y no se prevén cambios sino hasta marzo de la mano de la Vendimia y algunos otros eventos en la agenda. Así, el sector turístico –el más dinámico del año pasado- no tuvo un buen comienzo de temporada 2023 en un contexto de dificultades económicas y una mayor brecha entre ingresos.

Según datos oficiales hubo una baja de 36 % en la primera quincena y, aunque falta cerrar los de la segunda, se estima que el comportamiento será mejor. “Números más o menos, todos coincidimos en que enero no fue bueno y claramente no está siendo la temporada que esperábamos”, sostuvo Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

Al respecto, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (Ucim), completó que en la primera quincena la ocupación rondó el 30 % mientras que en la segunda, por momentos, se ha llegado al 65 %. La duplicación registrada en la tercera y cuarta semana no ha logrado sostenerse debido a que, según Ariosto –también empresario turístico- se trata de ocupaciones de solo una noche.

“Mendoza se ha convertido una suerte de provincia de paso”, opinó el presidente de Ucim quien agregó que muchos de los que se alojan son personas que van o vienen a Chile. En consonancia, Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, aseguró que los números de la primera quincena fueron negativos y que aunque todavía no hay datos de la segunda, la percepción es que será similar.

Marcelo Montenegro, director del Ente Provincial de Turismo (Emetur), sostuvo que la ocupación en Mendoza ha sido en torno al 70 % y que ha casi todos los destinos turísticos del país han visto resentida su temporada debido a la caída de poder adquisitivo. Incluso, en la Costa se han acortado la cantidad de días y se han ocupado los alojamientos más económicos primero.

Épocas de bolsillos flacos

En relación con la temporada pasada hay diversos factores que el sector privado observa. La mencionada falta del programa Previaje -que ahora tendrá un relanzamiento para los meses de mayo y junio- es una. Sin embargo, lo que más parece mover la aguja es la recesión económica de la mayoría de los argentinos a quienes no les alcanza para vacacionar.

Arturo González afirmó que “la situación económica influye ya que el que podía salir se fue al exterior y los que no, directamente no vacacionaron”. El presidente de la Cámara de Turismo comentó que el año pasado muchos de los que hoy se encuentran en Brasil y en Chile, viajaron dentro de Argentina debido a que todavía había trabas sanitarias para ingresar a otros países.

Esto no solo muestra las dificultades que presenta la inflación a la gran masa de asalariados sino que también podría ser un signo de cierta dispersión o amplitud en la brecha entre los que más y menos tienen. Es que en Mendoza hay un turismo de alta gama que se mueve dentro de hospedajes, bodegas y espacios exclusivos y, fuera de eso en este enero no han hecho mella las ofertas que se han realizado desde el sector.

“Hemos hecho descuentos, promociones por determinada cantidad de días y, en algunos casos, no se ha acompañado la inflación, pero los visitantes no han llegado” comentó Ariosto. En este sentido, el presidente de la Ucim agregó que el turismo dentro del país se ha concentrado en la costa atlántica, a pocos kilómetros de la provincia y la ciudad de Buenos Aires; las principales regiones emisoras del turismo argentino.

Hacia el futuro y en el contexto de recesión, los empresarios plantearon dudas acerca del éxito del previaje ya que no solo será en meses en donde la mayoría de las familias no viaja sino que tampoco sobra el dinero para que lo hagan muchas parejas o personas jubiladas a quienes se les podría facilitar unas vacaciones en mayo o junio. “Son impulsos que pueden servir ya que, al menos en Mendoza, no está tan marcada la estacionalidad y podemos tener turismo todo el año”, comentó Montenegro.

Lo que puede traer la Vendimia

Desde el sector turístico saben que tradicionalmente la Fiesta de la Vendimia produce un movimiento y, aunque aún no hay reservas para la fecha, estiman que podría traer cierto alivio. No obstante, coincidieron en que solo son tres o cuatro días que no alcanzan a mover la tendencia de todo un mes en un contexto en que la temporada alta ha sido mala hasta el momento.

“Todo es bienvenido ya sea Vendimia o Semana Santa, pero son pocos días en el marco de un año y de la época de verano, cuando la gente sale”, sostuvo Ariosto. En consonancia, González expresó que la Vendimia no salvará marzo; un mes en el que otros eventos en la agenda como el Rally de las Bodegas y el encuentro de las Harley así como el incipiente movimiento del turismo corporativo; podría dar un respiro.

Desde el punto de vista del director del Emetur, tanto la Vendimia como estos eventos alargan la temporada estival y dan más oportunidades al sector turístico local.