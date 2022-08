Las advertencias de Carlos Melconian sobre la emisión y la falta de dólares

El economista y exdirector del Banco Nación durante la Presidencia de Mauricio Macri, Carlos Melconian, hizo referencia a la coyuntura económica argentina en el marco de la asunción de Sergio Massa como ministro y lanzó tres advertencias en relación a los clave aspectos para definir el rumbo del país.

Por un lado, al hablar de emisión monetaria y el déficit fiscal sostuvo en diálogo con Radio Mitre que "al día de hoy la síntesis es que no se quebró la dinámica de lo que venía ocurriendo. La dinámica es la tasa de inflación, la de julio ya está dada pero no es asignable al nuevo equipo. Los números fiscales que están detrás de los anuncios todavía señala que el objetivo de que cese la emisión de moneda por el tema fiscal no va a ser cumplible en forma indirecta aunque sea".

Sergio Massa asumió hace una semana como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Y añadió: "Seguramente va a haber cosas para cubrir el agujero del fisco que tornan irrelevante la definición de no emitir. La emisión del año proyectada que tiene origen en el agujero fiscal por lo menos por este año está jugada. Ahí quiebre no hay. Hay necesidad de aclarar más profundamente los anuncios".

Respecto a la falta de dólares que enfrenta el país hace tiempo, Melconian esgrimió que "no está claro de dónde se van a conseguir los dólares. Se quiere claramente eludir el tema cambiario para patearlo para adelante. El tema más conflictivo es el del nivel de reservas y el tipo de cambio".

En esa misma línea señaló que existe un grave problema con las reservas al día de hoy. "Las reservas en Argentina, medidas como creo que se ha descubierto ahora que son negativas, son negativas desde diciembre de 2020. Argentina ha convivido con reservas negativas todo el 2021 y lo que va del 2022. Estamos a un toque de llegar a las reservas negativas de 2015 como las que empezó Mauricio Macri".

“En la suma de la poca claridad del momento que hay en los tres rubros, fiscal monetario, reservas y política de corto plazo. De momento no se han quebrado las dinámicas que esto traía hasta la llegada del ministro. O por falta de aclaración de las medidas, o por insuficientes o por falta de implementación el hecho real es que no se ha quebrado la dinámica de ninguna de estas cosas, cómo puede evolucionar la tasa de inflación, cómo evoluciona el nivel de reservas. Eso no se ha quebrado”, dijo el economista.

Y concluyó: “Quien descree que la emisión de moneda termina generando inflación, quien descree no podés vivir eternamente con deuda, quien descree que no podés atrasar la moneda, había generado, todavía está generando mucho daño”.