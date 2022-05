Qué hace falta para dolarizar la economía en Argentina

Luego de varios días en los que se habla de dolarizar la economía argentina, el columnista de MDZ Radio Alfredo Romano explicó que pasar de pesos a dólares para 2023 “es viable” y enumeró los requisitos para llevar a cabo esta política económica.

Entre las opiniones que se viralizaron sobre el tema está la del exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, quien se manifestó a favor de dolarizar, a lo que Romano se refirió. “El pueblo argentino pide por la estabilidad económica y el dólar ha penetrado en nuestra cultura nacional. Dolarizar es complejo, pero si es viable que Argentina en 2023 pase del peso al dólar”, dijo.

El especialista explicó que la primera condición es “tener la cantidad de dólares necesarios”. “Hoy no hay dólares porque hay cepo cambiario y el Gobierno está derrochando los dólares de las exportaciones, que recaudan un total de 15 mil millones de dólares por año”, comentó.

Según su perspectiva, para lograr este proceso de conversión se necesita establecer un “tipo de cambio de referencia del dólar bolsa”. “Sí utilizamos el tipo de cambio de referencia de 200 pesos para comprar dólares, el siguiente paso es pensar cuántas reservas necesito para comenzar la dolarización. Para llevarla a cabo se necesitan 18 mil millones de dólares y hoy Argentina tiene neto entre 4 a 5 mil millones de dólares. Por ende, el país necesitaría 12 mil millones de dólares, que significan 2 puntos del PIB (Producto Interno Bruto)”, aseguró Romano.

También el economista reconoció que a corto plazo “no será posible la dolarización”, ya que el 5% de los 15 mil millones de dólares que generó el campo están destinados a la reserva. “Si la economía nacional tuviera otro grado de confianza y libertad, el grueso que se saca del campo podría ir a reservas”, declaró Romano, quien añadió que la dolarización permitirá frenar la “maquinita” que emite dinero.

Por último, el economista señaló que dolarizar no se trata de perder “la soberanía nacional”, la cual estima que no está en discusión entre los argentinos, y lo explicó tomando como ejemplo a los 19 países europeos que decidieron utilizar el euro como una moneda única para sus actividades económicas. “No perdieron soberanía nacional al cambiar sus monedas locales por otra que les dio estabilidad. Por eso la soberanía monetaria no está dada por deterioro de la moneda, sino por la pérdida de la calidad de vida de sus ciudadanos, y eso pierde la Argentina todos los días”.