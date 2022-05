Por qué la minería es el "tren al que Mendoza debe subirse"

Pablo Puerino, integrante del Consejo Empresario Mendocino (CEM), dijo en MDZ Radio que la minería en Mendoza es “el tren al que nos debemos subir cuanto antes para unirnos al mundo que tan alejado estamos”. Por esta razón, el revisor de cuentas del CEM manifestó que la provincia debe aprovechar la oportunidad que el mundo "le está brindando", porque puede “permitirnos crear una nueva industria madre, que tanto el mundo demanda como la provincia necesita”.

En primer lugar, Pablo Puerino comentó que el “status quo” está siendo amenazado producto de la crisis mundial inflacionaria, alimentaria y energética que se desencadenó principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo cual, el integrante del CEM es consultado constantemente por empresarios extranjeros del ámbito industrial del cómo hacer para producir sus productos en América Latina debido al problema desencadenado por el conflicto bélico. “Desde Estados Unidos y Europa, nos consultan constantemente cómo hacer para producir sus productos en nuestro continente. Esto nunca ha pasado y por ende debemos actuar”, comenzó diciendo.

Asimismo, el empresario argumentó que Mendoza "está alejada del mundo" debido a que "el complejo productivo exige velocidad", cosa que la provincia no posee por “cuestiones geográficas” y que “está alejada de los grandes centros de consumo masivo”. Por eso, Puerino destacó que la carencia de la provincia es porque no tiene un “volumen productivo”, ya que lo administra una “industria madre, la cuál no tenemos". En la década de los 60` Mendoza tiene gas y petróleo. Estos recursos hacían que la provincia tuviera una industria madre, que hoy no tenemos porque este recurso se fue agotando con el tiempo. Por eso, nos quedamos sin una actividad económica que nos hacía generar un gran volumen de mercancías", describió.

"No obstante, tenemos una nueva actividad que nos puede ayudar a salir del lugar en donde estamos, esa industria es la minería. Este sector nos permitiría desarrollar un mercado local, fabricando tecnologías y la misma nos ayudaría a exportar nuestros nuevos productos al mundo. Esto nos permitiría tener una base de vente muy bien traccionada con otras actividad que se desprenden de la industria minera y necesitamos con urgencia como sociedad dar el lugar a esta industria madre”, añadió.

Al mismo tiempo, el integrante del Consejo Empresario Mendocino remarcó que para llevar adelante la minería se necesita como sociedad debatir sobre estas prácticas. El empresario sostuvo que "no debemos perder más tiempo y tenemos que aprovechar esta oportunidad para crecer". “Esta gran oportunidad significa la reconfiguración industrial de Mendoza con el mundo, que nos está golpeando la puerta y si queremos podemos salir a responder”, sentenció.