Bono de $45 mil: cuántas personas accedieron de forma online al refuerzo

Más de 100 mil personas pudieron acceder durante el transcurso de la tarde de este sábado a través de la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos.

Desde el lunes 24 también se podrá inscribir sin turno en todas las oficinas de Anses, informó esta noche el organismo.

Este Refuerzo Alimentario será de $45 mil, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre. El pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); y no contar con Obra Social o Prepaga.

Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.



Quienes tengan la posibilidad de solicitar el Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos podrán hacerlo también de manera online en www.anses.gob.ar.