Misión secreta a Washington para avanzar en el acuerdo con el FMI

Una misión secreta de funcionarios argentinos viajó la semana pasada a Washington para mantener reuniones con el staff del FMI. Según consignó la agencia Bloomberg en un artículo firmado por Jorgelina Do Rosario y Eric Martin, quienes estuvieron en los cuarteles centrales del Fondo fueron Germán Feldman por el BCRA y Fernando Morra, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía.

Fuentes del equipo económico argentino confirmaron a MDZ la presencia de esos funcionarios para negociar con el staff del organismo internacional, encabezado por el venezolano Luis Cubeddu. Entre los temas abordados figuraron las proyecciones de recaudación de impuestos para los próximos años, de gastos y las políticas de precios que se mantendrán o no en los próximos tres años.

Más allá de este contacto, las fuentes consultadas destacaron que la intención es lograr un entendimiento después de las elecciones y que “las complejidades para concretarlo se mantienen”. De todas maneras, el encuentro de la semana pasada marca un avance frente a negociaciones prácticamente estancadas entre las dos partes.

La Argentina igualmente viene cumpliendo con los pagos al FMI en base al acuerdo firmado en 2018 por u$s 45.000 millones. Esta semana el BCRA giró poco más de u$s 300 millones en concepto de intereses y el 22 de septiembre hará lo mismo pero ante un vencimiento de capital, por u$s 1.870 millones. El 22 de noviembre vencerán u$s 640 millones y un mes después, otros u$s 1.870 millones.

Antes de fin de mes la Argentina recibirá una suerte de maná del cielo, que le permitirá contar con dólares para hacer frente a estos pagos. Se trata de alrededor de u$s 4.600 millones que forman parte del auxilio que el FMI dio a todos los países miembros por la crisis económica que trajo aparejada la pandemia. Merced a este desembolso es que la Argentina no entra en default con el FMI.

La intención del ministro Martín Guzmán es firmar un entendimiento con el FMI tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre. De todas maneras, tal como señaló la fuente consultada, “es un acuerdo muy difícil de lograr, depende del staff y del directorio que se lo logre”. El gobierno kirchnerista se mantiene hasta el momento con reticencia a introducir un ajuste en las cuentas públicas que este año terminarán con un rojo fiscal primario del orden de 3,5% del PBI.

Para avanzar en un ordenamiento de las cuentas rumbo al equilibrio fiscal el Gobierno necesita reducir drásticamente los subsidios a las tarifas de electricidad y gas. Ese aumento de tarifas debería darse en 2022.

El 15 de septiembre Martín Guzmán debe presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2022 en el que en teoría debe incluir lineamientos generales de lo que sucederá el año próximo en materia económica. Dado que se estará en plena campaña electoral, seguramente los números a informar por el Ministerio de Economía serán meramente simbólicos, sin mayores detalles de recortes de gastos, tarifas o impuestos. La credibilidad igualmente a lo que se presente será muy baja dado que por ejemplo para este año se estimó una inflación de 29% cuando en realidad apunta a ser del 50%.