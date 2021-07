Preocupa más a las Pymes la presión impositiva que el covid-19

A las Pymes les preocupa más la alta presión impositiva existente en el país que los efectos de la pandemia de coronavirus. Este curioso resultado surge de la octava Encuesta a Pymes de PwC Argentina realizada entre los meses de marzo, abril y mayo que reveló que las mayores preocupaciones entre empresarios pasan por la presión tributaria (89%), la inflación (84%) y la volatilidad del tipo de cambio (64%). Recién después figuran con el 61%, las consecuencias derivadas del covid-19.

Si bien el gobierno de Alberto Fernández implementó una serie de medidas para reducir el impacto económico negativo de la pandemia, no resultaron suficientes para paliar la crisis económica, agravándose aún más en aquellas Pymes industriales relacionadas a productos no esenciales y también las vinculadas a servicios como el turismo, entre otros. Más de la mitad de las pymes (53%) relevadas, no accedieron a los programas ATP o REPRO.

Si bien algunas de ellas no calificaban, sugestivamente entre las restantes, la causa esgrimida en un alto porcentaje fue “para evitar que el Estado ejerza algún tipo de control sobre la empresa”. A futuro los empresarios Pymes no son optimistas. Para el 41% de los encuestados la expectativa de crecimiento para lo que resta del año es moderada, mientras que para el 44% es baja o nula.

Cuando se les consultó por los resultados comparando el primer trimestre del 2021 respecto del cuarto trimestre del 2020, el 41% respondió que fueron “superiores”, el 30% “iguales” y para el 29% de la muestra fueron “inferiores”. Es importante considerar que sólo el 35% de estas empresas operaron a una tasa de capacidad máxima de entre el 91 y 100%.

Resultados de la encuesta

Una medida adoptada por el Gobierno bajo presión de los sindicatos fue la prohibición de los despidos. Con respecto al impacto que generan esta medida y la doble indemnización, para el 75% de los empresarios encuestados “hace casi inviable pensar en la contratación de nuevo personal condicionando su normal funcionamiento”.

Respecto a las acciones para enfrentar la pandemia, el 59% implementó el trabajo remoto. Si bien el home office conformó una alternativa viable para este sector en momentos de restricciones de movilidad, la mayoría de las empresas (53%), sólo trabaja en esta modalidad menos del 30% de su personal y sólo un 24% de ellas lo hace más del 90% de su nómina.

En cuanto a la implementación de nuevas restricciones por parte del Gobierno, por el aumento de la ola de contagios, el 79% de los empresarios considera que afectan negativamente el desarrollo de sus negocios porque llevan a una baja de las ventas y la actividad, disminución de la demanda, reducción de la producción con un consecuente desabastecimiento de mercadería, cortes en la cadena de pagos y problemas de logística y distribución, entre otros.

Pablo Boruchowicz, socio de PwC Argentina a cargo del área de Pymes señaló que “el mundo cambió, y con él la economía mundial, y es imposible pensar que las Pymes pueden permanecer ajenas a los acontecimientos. La mayoría de las empresas están viviendo un quiebre cultural y están convencidas que la transformación digital es imprescindible para reactivar sus negocios en esta nueva realidad. Toda crisis genera oportunidades y este sector, que es una fuente indiscutida de empleo de calidad, tiene que ser tenido en cuenta en los planes del Estado para que pueda reimpulsar su crecimiento.”