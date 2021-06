Nuevo golpe: frenan la expansión del mayor exchange de criptomonedas

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, no podrá realizar actividades reguladas en el Reino Unido, luego de que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) impidiera concretar su arribo a ese país por medio de la compra de otra compañía tradicional.

Todo comenzó cuando semanas atrás, Binance había anunciado la adquisición de una entidad regulada por la FCA como parte de sus planes de expansión en Reino Unido, aunque decidió retirar una solicitud relacionada con la 5MLD -directiva contra el lavado de dinero- luego de un "compromiso intensivo de la FCA", según el organismo de control.

"Un número significativamente alto de empresas de criptoactivos no cumplen con los estándares requeridos bajo las regulaciones de lavado de dinero, lo que ha resultado en un número sin precedentes de empresas que retiran sus solicitudes", dijo un portavoz de la FCA a la agencia Bloomberg.

La medida extiende una represión regulatoria en el sector de las criptomonedas en medio de preocupaciones sobre su potencial participación en blanqueo de capitales y fraude. "Debido a la imposición de requisitos por parte de la FCA, Binance Markets Limited actualmente no tiene permitido realizar ninguna actividad regulada sin el consentimiento previo por escrito de la FCA", informó la FCA en un comunicado.

Asimismo, como parte de las acciones de la FCA, el regulador ordenó a Binance que mostrara antes del próximo miércoles en su sitio web que no tiene permitido realizar ninguna actividad reculada en el Reino Unido y que debe detener cualquier publicidad y promociones financieras en redes sociales.

Binance Markets Limited es una empresa de activos digitales en expansión con subsidiarias en todo el mundo, y se trata de uno de los operadores más importantes en el mercado criptográfico del mundo, que ofrece una amplia gama de servicios incluido el comercio de docenas de monedas digitales, futuros, opciones, tokens de acciones, así como cuentas de ahorro y préstamos.

El mes pasado registró volúmenes de comercio de cifrado equivalentes a 1,5 billones de dólares y tiene 13,5 millones de usuarios, según datos de TheBlockCrypto.

La semana pasada, la Agencia de Servicios Financieros de Japón advirtió que Binance estaba realizando comercio no autorizado de criptomonedas con ciudadanos japoneses, lo que se suma a otra serie de investigaciones en el mismo sentido en los Estados Unidos.

Mientras tanto, el mercado cripto consolida su fuerte retroceso desde mediados de mayo cuando, luego de alcanzar una capitalización total de mercado de US$ 2,5 billones, cayó un 50% en pocas semanas para alcanzar los US$ 1,25 millones. Casi la mitad del mercado cripto está concentrado en Bitcoin que, hasta le mediodía del domingo, cotizaba cerca de los US$ 33.000 por unidad y sumaba unos US$ 619.000 millones en su capitalización total, según datos de Coinmarketcap.