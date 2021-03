Cuántos miles de millones le costaría al Gobierno congelar las tarifas en 2021

En caso de concretarse las aspiraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo duro respecto a mantener las tarifas congeladas por el resto del año, o al menos hasta las elecciones legislativas, el Estado nacional deberá desembolsar adicionalmente $56.087 millones no previstos en el Presupuesto 2021, mediante reasignaciones presupuestarias o financiamiento por endeudamiento.

En un avance de lo que presentará en la Audiencia Pública que se realizará el 15 de marzo para analizar el precio del gas natural, la Secretaría de Energía presentó un informe técnico en el cual reveló que el Estado nacional está haciéndose cargo del 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria.

Es decir que, en la situación actual, de los U$S 3,91 por MMBTU que representa el precio promedio ponderado del costo total del Gas Natural que abastece a la demanda Prioritaria, el 60% o U$S 2,35 lo absorbe con costo fiscal el Estado Nacional, y U$S 1,57 equivalente al 40% lo pagan los usuarios.

Si esta situación continúa en los próximos meses, tal como pretende parte del Frente de Todos para no sufrir un impacto mayor de cara a las legislativas, implicará un costo fiscal anualizado para 2021 de $132.963 millones sobre un total de $221.605 millones del costo de abastecimiento y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto Nacional 2021.

De esta manera, la Secretaría de Energía advirtió que se generaría "un faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones".

Curiosamente, el organismo planteó un escenario en el cual el Estado nacional asume un costo del 35%, lo que a su criterio no se requerirán partidas presupuestarias adicionales, pero que implicaría un aumento anualizado del 63% de la tarifa del gas para los usuarios y que debería ser aplicado en dos veces entre marzo y julio, con porcentajes oscilantes entre el 26 y el 35%.

Tal situación es compatible con un costo fiscal de $76.875 millones conforme a la pauta presupuestaria vigente y los restantes $144.729 millones a cargo de los usuarios, según publicó la agencia de noticias Télam.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que "esta Audiencia Pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las Pymes y el Gobierno".

"Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria", agregó el funcionario.

En ese sentido, Martínez insistió en que "es muy importante conocer de qué manera ese beneficio es trasladado a los usuarios; porque no es lo mismo que se distribuya de manera igual o plana, que ese gran esfuerzo fiscal beneficie prioritariamente a quienes más lo necesitan por su condición socioeconómica".