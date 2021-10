Los consejos para tener éxito de Ray Kroc, el “impulsor” de McDonald’s

Quienes vieron Hambre de poder o The Founder ya saben quién es Ray Kroc (interpretado por Michael Keaton), sin embargo, aquellos que no pudieron disfrutar de esta gran película podrían no conocer a este empresario que marcó un antes y un después en la historia moderna.

A modo de resumen, Ray Kroc se asoció en 1954 con los hermanos Richard y Maurice McDonald para supervisar y expandir la cadena de hamburguesas McDonald’s. Algunos años más tarde, en 1961, el empresario logró quedarse con el control de la compañía y la hizo crecer hasta convertirse en una de las marcas más emblemáticas de la historia.

A diferencia de lo que muchos podrían llegar a creer, Kroc inició su camino hacia el éxito luego de los 50 años. Antes, deambulaba de trabajo en trabajo para sobrevivir. Debido a su sorprendente evolución, sus formas de actuar son consideradas por quienes desean triunfar en los negocios y en la vida.

Ser optimistas

Ray Kroc era un optimista por naturaleza. Siempre creía que lo mejor estaba por venir. Gracias a esta forma de ver la vida, logró convertirse en uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos.

Al ser optimista, miraba más allá del corto plazo y trazaba e imaginaba grandes planes de crecimiento, tanto personal como profesional. Tomar un poco de esta filosofía podría ayudar a alcanzar el éxito.

Estar atentos a las oportunidades

Otra de las claves del éxito de Ray Kroc es haber estado atento a las oportunidades. Muchas veces estar en el lugar indicado, en el momento justo y con las personas correctas es mera casualidad, sin embargo, también es posible apuntar a “coincidir” con estas circunstancias.

Ampliar la red de contactos, frecuentar reuniones de negocios y capacitarnos para estimular la creatividad puede ayudar a estar más atentos a las potenciales oportunidades.

Enfocarse

Por último, es muy importante enfocarse en una idea tal como lo hizo Ray Kroc. El empresario confió en que McDonald’s podía llegar a convertirse en un verdadero conglomerado gastronómico y dedicó mucho tiempo, dinero y esfuerzo en concretar su objetivo.

No importa lo que otros piensen, si confiamos en un proyecto y creemos que puede crecer, hay que centrarnos en él hasta lograr nuestros planes.