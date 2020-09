A través de la resolución general 4818/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió la feria fiscal hasta el 11 de octubre próximo, Alcanza a determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras e intimaciones de pago, entre otros procedimientos, pero no - por primera vez- a procedimientos que realiza la AFIP por precios de transferencia, como también a fiscalizaciones realizadas sobre cuentas de argentinos en el exterior.



Además, la resolución de la AFIP incluyó entre los procedimientos habilitados a las fiscalizaciones electrónicas, aquellos controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente en línea.



Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. La medida no suspende las acciones de la AFIP, no obstante lo cual, durante su vigencia quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo, informó Télam..