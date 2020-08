Empleo en pandemia: la industria tecnológica sostiene la demanda

La industria tecnológica registró en lo que va de 2020 una demanda de empleo superior en un 2,3% a la de 2019, con búsquedas laborales para cubrir 2.500 puestos, muchas de las cuales permanecen abiertas, en medio de una crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus.



"La industria del software viene teniendo una gran demanda de empleo y en los últimos años se dio la característica, no común en la Argentina, de que una industria que emplea 115.000 personas tenga año tras año una tendencia creciente y también con una demanda insatisfecha", indicó a Télam el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Sergio Candelo.



Precisó que "para este año, antes de la pandemia, la demanda proyectada era del 15%, unas 16.000 personas", pero explicó que con los efectos del coronavirus y la cuarentena sobre la economía "la cantidad de puestos requeridos quedó en 2.500".



"Lo positivo es que este sector igual demanda empleo", remarcó Candelo, quien puntualizó que en estos momentos "hay muchas consultas del sector productivo de cómo volverse más digital, volcarse al comercio electrónico, atender a clientes en forma menos presencial".



Por su parte, el supervisor de Selección de Personal de Grupo Gestión, César Dib, precisó a esta agencia que la compañía está "con un aumento de solicitudes de empleo que es un 50% superior a la del año pasado", y remarcó que "el incremento de la demanda vino principalmente por parte de empresas vinculadas con la transformación digital y al comercio electrónico".



"Comenzamos a aplicar la modalidad de video entrevistas, video llamadas, lo que marca un antes y un después. Nosotros las venimos trabajando desde 2015 y comenzamos a implementarlas en 2017. Fue una manera de adelantarnos a lo que iba a llegar en algún momento, pero la pandemia lo aceleró", subrayó Dib.



En tanto, la gerente de Selección de Epidata, Nazarena Mancabelli, indicó a Télam que la compañía está "con 60 búsquedas abiertas, y ya ingresaron otras 20 personas", y aseguró que "no se sintió un golpe con la pandemia".



"Tuvimos que desarrollar soluciones para comercio electrónico y otros temas virtuales", explicó Mancabelli, quien también destacó: "Trabajamos prestando servicios a muchas empresas de salud, lo que hizo que se necesite incorporar gente".



En la misma línea, la especialista en Reclutamiento y Selección de SAP para Región Sur, Valeria Forlano, precisó a esta agencia que la firma tiene "29 posiciones abiertas" de búsqueda de personal, y explicó que el sostenimiento de la demanda radica en que la compañía brinda "servicios desde Argentina a otros países donde hay sectores que crecen escalonadamente".



"Somos una compañía de sistemas que vende software y básicamente eso es algo que hoy en día las empresas siguen eligiendo para sus sistemas, para adaptarse a este nuevo contexto. Se demandan más sistemas porque es importante tener la información consolidada en el manejo de la documentación digital", señaló Forlano.



Por su lado, el director de Recursos Humanos de Century Link, Martín Tomassi, explicó a Télam que "la búsqueda de personal no se vio afectada por la pandemia, básicamente porque el negocio creció exponencialmente por el coronavirus", y puntualizó que la compañía tiene "40 búsquedas abiertas".



"El uso de infraestructura y de las comunicaciones corporativas en las casas de la gente requirió un valor agregado sobre las conexiones para protección de datos y seguridad", indicó Tomassi, quien destacó que "el comercio electrónico, los bancos, la transmisión de contenidos, se vieron impactados muy positivamente con un crecimiento muy notable. Tuvimos que adaptar los servicios de conectividad a través de fibra óptica a esa demanda".



Del mismo modo, el director gerente para la región Sur de Grupo Assa, Adrián Jerbic, señaló a esta agencia que "las empresas que venden al mercado externo pudieron mantener niveles de crecimiento este año", y precisó que en el caso de su empresa incorporaron "106 personas y vamos a incorporar 150 más para cubrir el nivel de crecimiento de demanda proyectado de 15%".



"Estamos dando servicios a industrias consideradas esenciales. Nuestra principal industria en términos de exportación, que es el 85%, es la salud. Y uno de esos laboratorios mundiales que trabajan fuerte en investigación sobre Covid-19 está utilizando nuestra plataforma para dar seguimiento a los paciente tratados", subrayó Jerbic, quien agregó: "también atendemos al comercio electrónico, y al sector de alimentos y bebidas".



En tanto, el director ejecutivo de Recursos Humanos de Etermax, Sebastián Peña, puntualizó a Télam que la empresa contrató "en la primera mitad del año más de 80 profesionales, 50 de ellos durante la cuarentena", y añadió que espera "incorporar al menos 120 empleados antes de fin de año".



"Es un desafío crecer en este contexto. Para hacerlo adaptamos nuestros procesos de búsqueda y selección para que los candidatos tengan una buena experiencia, e incluso una vez contratados buscamos que tengan su inducción en modalidad remota", señaló Peña, quien afirmó que "la pandemia puso a la tecnología al frente, ayudándonos a estar conectados en el aislamiento".