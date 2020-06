ATP: no hay calendario oficial para el cobro del 50% del sueldo que depende del Estado

Comenzó junio y las empresas comienzan a ejecutar los pagos de salarios del mes de mayo. El Gobierno mantiene vigente el plan de Asistencia al Trabajo y la Producción, el programa ATP, que consiste en una serie de asistencias a las empresas y los trabajadores que fueron afectados por la cuarentena.

El problema es que no hay un calendario oficial de pagos de la porción del salario que, según ese plan, le corresponde al Estado. El mesa pasado el sueldo complementario se pagó desde el 7 de mayo. En junio aún no está claro cuándo se hará efectivo, aunque se especula con que sea antes del 10. Según informaron a MDZ desde la ANSES, aún no está confirmado cuándo se pagará.

El programa ATP contempla, en una de sus líneas, que el Estado se haga cargo de hasta la mitad del salario de las empresas afectadas por la pandemia y que hayan calificado para estar incluidas. En ese caso el rango incluye desde un salario mínimo vital y móvil como base y hasta dos salarios mínimos como tope. Es decir entre $ 16.875 y $ $33.750. El resto debe ser pagado por la empresa.

En el programa intervienen dos sectores clave del Estado. La AFIP califica a las empresas para ver si pueden ser incluidas. Y la ANSES recibe la base de datos para pagar. Las condiciones para el mes de mayo se mantienen, pero podrían cambiar para junio. Los trabajadores incluidos en el programa pueden consultar en la web de la ANSES.

En la página oficial las respuestas sobre el día de pago aún son sobre el salario del mes de abril y no se incluye qué pasará sobre el de mayo.