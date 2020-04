Arabia Saudita y Rusia finalmente acordaron frenar la producción de petróleo

Arabia Saudita, Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron recortar la producción en 10 millones de barriles diarios durante mayo y junio para contener el derrumbe en el precio del crudo desatado por la menor demanda generada por la pandemia de coronavirus.

Según el acuerdo que suscribieron el gobierno ruso y la organización internacional liderada por los saudíes, se establece una reducción de 10 millones de barriles para mayo y junio, y de 8 millones hasta fin de año. En tanto, para 2021 el recorte se reducirá a 6 millones de barriles diarios hasta abril.

Este convenio fue alcanzado luego de que Arabia Saudita y Rusia superaran sus diferencias recientes que surgieron hace tres semanas, cuando Moscú quería que sólo fuera Riad la que redujera la producción y, ante su negativa, el precio del petróleo llegó a uno de sus niveles más bajos en los últimos años.

El precio del barril de Brent cotizaba a comienzos del año en torno a US$ 67, pero cayó a US$ 55 en febrero, cuando la COVID-19 ya afectaba a China, y bajó aún más, a US$ 32 en marzo, cuando se desató la guerra entre Arabia Saudita y Rusia ante la falta de acuerdo para definir el volumen de recorte.

El encuentro se dio en el marco de las reuniones denominadas OPEP+, que además de reunir a las tradicionales naciones exportadoras de petróleo, también cuenta con la presencia de Rusia, México y Kazajistán, entre otros. Por primera vez, la Argentina tuvo una participación a través del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.