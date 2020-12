La soja alcanzó el valor más alto en 6 años y medio

El precio de la soja mantuvo hoy la tendencia alcista al sumar más de US$ 4 para cerrar por encima de los US$462 la tonelada, el valor más alto de los últimos seis años y medio.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,92% (US$ 4,23) hasta los US$ 462,51 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo por 0,80% (US$ 3,67) para concluir la jornada a US$ 462,97 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte en la estimación de producción de Brasil debido al clima seco.



A esto se suma la continuidad del paro de actividades -que ya suma quince días- en los puertos agroexportadores de Argentina por parte de los trabajadores, en reclamo de una mejora salarial.



En lo que respecta a Brasil, la merma estimada en el país sudamericano, considerado como el principal productor de soja a nivel mundial, se ubicaría en 2 millones de toneladas al retroceder de 129 a 127 millones de toneladas, según cálculos de la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja). "Esto impactó de lleno en las cotizaciones", señalaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"A las dificultades que impone el tiempo para los cultivos se les suma el sostenido paro aceitero que continua paralizando gran parte del comercio exterior argentino, puntualmente la soja y sus productos derivados", planteó la entidad bursátil.

Estos últimos acompañaron la suba del poroto, con un salto de 1,97% (US$ 17,64) en el aceite hasta los US$ 911,60 la tonelada, en tanto que la harina ganó 1,49% (US$ 6,83) para concluir la jornada a US$ 464,28 la tonelada.



El trigo, por su parte, avanzó 2,06% (US$ 4,68) y cerró a US$ 231,39 la tonelada, como consecuencia de una caída del 16% en las exportaciones de Ucrania, uno de los principales proveedores del cereal del mundo.



Por último, el maíz creció 0,84% (US$ 1,48) para ubicarse en US$ 176,07 la tonelada y se ubicó en precios máximos de mediado del año pasado.