Volcadas, triples y más: lo mejor de otro gran partido de Argentina

"Cuando decimos Fournier y De Colo no la agarran. ¡Fournier y De Colo no la agarran! No me miren... Después dicen: ´¿Qué querés? Me la metió en la cara'. ¡ES QUE NO LA TIENEN QUE AGARRAR!". Firma: Sergio Hernández. pic.twitter.com/j4accK9HnV