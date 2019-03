Vio Veces es el rey del Vendimia

El sanjuanino Vio Veces se adjudicó hoy la edición 2019 del Clásico “Vendimia” de turf disputado en el Hipódromo de Mendoza. La competencia se disputó sobre pista pesada y contó con un importante número de animales en gateras (17). Fue uno de los clásicos más importantes que se haya corrido en los últimos años en la provincia, sobre todo por calidad y cantidad de inscriptos.

La jornada arrojó un balance sumamente positivo en distintos aspectos. El primero de ellos fue la concurrencia de público (hubo más de 7.000 personas). El clima no fue el ideal (hizo frío y además llovió) pero a pesar de esto el público volvió a acompañar al turf y esa es una gran noticia.

Durante la reunión se pudo ver en escena a varios de los mejores caballos de la zona Cuyo y Córdoba y eso habla a las claras de la importancia que sigue teniendo la jornada del Vendimia en el interior del país (otro aspecto por demás positivo).

En lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, la gran figura fue el zaino Vio Veces. El sanjuanino llegaba al Vendimia señalado como uno de los candidatos de la contienda y ratificó todo eso en pista. El nuevo rey del turf venció por medio cuerpo a Que Vaivén en lo que ha sido, hasta hoy, la victoria más resonante de su regular campaña.

La prueba se hizo con el riocuartense Héroe Griego en la vanguardia casi desde el vamos, siempre seguido por Monarca Dan. Pero Vio Veces, lejos de venir cerca de la vanguardia, sólo alternaba entre los puestos de fondo de la prueba.

En los primeros mil metros de recorrido (la prueba se disputa sobre 2200 metros) no hubo grandes variantes, pero a partir de ese momento Vio Veces empezó a “escalar” posiciones. Antes de ingresar en la recta final ya se ubicaba en el puesto de escolta del valiente puntero Héroe Griego y empezaba a dibujar la historia de su victoria.

Apenas pisaron el derecho Vio Veces dominó las acciones del Vendimia y se encomendó al disco. Pero la empresa no fue tan fácil, porque Héroe Griego se resistía por dentro y porque además comenzó a asomar la figura de Que Vaivén (si tenía menos tropiezos gana seguro).

El disco encontró a Vio Veces y su jockey Lucas Caronni con medio cuerpo de ventaja sobre Que Vaivén en lo que fue un final sumamente adecuado para una carrera con buenas emociones.

El ganador empleó un tiempo de 2’ 25” para recorrer los 2200 metros de pista pesada y le dio una enorme alegría a su cuida Juan Luna y a la gente de las prestigiosas sedas del stud Del Valle de San Juan. Párrafo aparte para su jinete Lucas Caronni, quien no se desesperó nunca y corrió a Vio Veces al milímetro. Al término de la competencia el jockey ganador nos comentaba: “Este es un gran caballo, ya había corrido muy bien el mes pasado en el Dupuy en La Punta donde nos clasificamos segundos. Hoy vino muy lejos, pero yo estaba muy confiado en que iba a responder. Es la primera vez que corro el Vendimia y la verdad es que estoy muy emocionado por haber podido ganarlo.

Potrillo prometedor

El dos años León Diferente debutó ganando a lo bueno.

En el clásico reservado para potrillos debutantes hubo un destacado ganador. Nos referimos a León Diferente, un hijo de Lion’s Circle que se impuso por varios cuerpos y dejó entrever que será uno de los grandes animadores del proceso selectivo de la nueva generación. El ganador pertenece a la caballeriza Don Cristóbal y fue conducido por Daniel Gómez.

Fatherstone no falló en la milla

El cordobés Fatherstone fue el ganador del clásico “Gobierno de Mendoza”.

El cordobés Fatherstone fue el claro vencedor del clásico de 1600 metros. El de Sergio Quintana luchó buena parte del tiro con Dulce Itatí pero eso no le impidió sacar a relucir su clase para terminar venciendo por dos cuerpos a Correme Vos (que corrió bárbaro). El ganador fue conducido por Rómulo Padilla.

Boreal Key en el corto

En el clásico de 1100 metros la victoria fue para Boreal Key. Vino desde atrás el alazán para pasar de largo en el final al siempre peligroso Ayn Rand. El vencedor contó con una acertada conducción de Daniel Gómez y permitió un excelente doblete completo para él y la caballeriza Don Cristóbal.

Don Cacho en la cuadrera

Don Cacho fue el gran ganador de la cuadrera del día.

Don Cacho fue el gran ganador del clásico cuadrero del día. El de Sergio Fernández se impuso por medio cuerpos a Soy Costino, quien contó con la conducción del afamado jockey cuadrero Junior Mendoza. Gran victoria de Don Cacho que registró su tercer triunfo al hilo.

El crack del día

En esta oportunidad vamos a regalar la chapa de figura destacada de la reunión al cuida Ramón Abrales. El entrenador se quedó con dos de los cuatro clásicos del día (con León Diferente y Boreal Key), pero también sumó otro triunfo con Témpano Sam. Una buena tarde para uno de los cuidadores más experimentados del medio.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el 24 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “EL RELATOR WINES” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE BAR 58 S. Fernández

2° SOLO YO Y TU 55 L. Caronni 4 cpos

3° BAD AND GLORY (*) 54 W. Escudero ¾ cpo

4° SEÑOR ENAMORADO 57 A. Marti 1 ½ cpos

5° CATCHER THE WAY 55 J. Gómez 4 cpos

6° INTÉRPRETE SKY 54 N. Blasco 1 ½ cpos

7° BRUNETTI 57 A. Miranda 2 cpos

8° AMIGO VALEROSO 54 14 cpos

U° EL SANJUANINO 53 E. Sosa 13 ½ cpos

(*) Reclamó contra Sólo Yo y Tu y no prosperó.

No corrieron: (3A) BEATOUS, (9) GLOBAL ART. Dividendo del Ganador: $ 1,80. Dividendo de la Combinada: $ 11,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,25. Dividendo de la Trifecta: $ 153,20. Tiempo: 1’ 22” 1/5. Por: Seattle Fitz y Barbie Parade, de 3 años. Cuidador: A. Coria. Stud: Aconcagua. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MUNDANA 55 J. Gómez

2° GWINETH 57 S. Fernández 3 cpos

3° TIDY MASTER 57 A. Marti cbza

4° SEÑORA ENAMORADA 57 A. Miranda 1 ½ cpos

5° AGUAS TURBIAS 54 G. Tempesti 1 cpo

6° VICTORY LEYEND 53 F. Campos 1 cpo

7° LAWAL LEF 54 G. Tempesti ¾ cpo

8° CAVILOSA 55 R. Bascuñán 8 ½ cpos

9° VIRGEN TURCA 55 S- Quinteros 4 cpos

U° ALMERARES 55 L. Caronni 19 cpos

No Corrieron: (4) REINA VENTOSA, (6) FUGITIVA SAM, (11) GLOBAL GUAPA. Dividendo del Ganador: $ 1,90. Dividendo de la Combinada: $ 17,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 47. Dividendo de la Trifecta: $ 254,65. Tiempo: 1’ 23” 4/5. Por: Zensazional y Masquelinda, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “HIPÓDROMO LA PUNTA” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ETHIC PAELLA 57 S. Fernández

2° EMPER MONEY 56 A. Marti 4 cpos

3° MA-CI-GY 52 F. Campos 2 cpos

4° AMIGA QUERIDA 53 R. Bascuñán 2 ½ cpos

5° LA MONDRIAN 54 N. Blasco 1 cpo

6° PITAGUA 53 J. Gómez 3 cpos

7° BONANOVA 55 J. Videla Q. 3 cpos

8° ULTRA CIVILIAN 54 W. Escudero pczo

9° EVIDENCE NOW 53 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° MILONGA CORRALERA 57 G. Tempesti 2 ½ cpos

No corrieron: (9) QUE MÁS QUIERES. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 18,80. Dividendo de la Imperfecta: 6,05. Dividendo de la Trifecta: $ 85,20. Tiempo: 1’ 15” 2/5. Por: Emperor Richard y Ethic Baby, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TÉMPANO SAM 55 R. Bascuñán

2° BEHIND THE SUN 57 A. Miranda 3 cpos

3° TARRABOM 54 W. Escudero 6 cpos

4° CUMPLE CARSON’S 56 J. L. Córdova cbza

5° GENOVESI 58 S. Fernández ½ pczo

6° LAST TEARS 58 D. Ledesma 1 ½ cpos

7° DANCE JUMP 52 F. Campos ½ cpo

8° LUFKE 52 J. Gómez 1 ½ cpos

9° WORLD FAMOUS 53 S. Quinteros 2 ½ cpos

10° ANIMAL INSTINCT 54 G. Tempesti 1 ½ cpos

U° DIAMOND JUMP 57 D. Gómez 3 cpos

No corrieron: (3) CARDHU, (9) SOLO YO Y TU. Dividendo del Ganador: $ 5,30. Dividendo de la Combinada: $ 17,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 17,45. Dividendo de la Trifecta: $ 676,45.. Tiempo: 1’ 15” 2/5. Por: Alrassaam y Temple Square, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamón. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN – COPA UTTA OSPAT” – (Categoría Interior) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LEÓN DIFERENTE 57 D. Gómez

2° RADISSON BLU 56 E. Gaete 7 ½ cpos

3° SEEKING CANDY 54 G. Tempesti 2 cpos

4° LIVENZA 57 S. Fernández ½ cpo

5° SPRING EVER 57 R. Carrizo ½ cpo

6° HALO MARS 56 J. Gómez 2 ½ cpos

7° PASOLINI 56 L. Caronni 2 ½ cpos

8° TELE DORADA 54 S. Quinteros 1 ½ cpos

9° SUNNY EQUALLITY 55 A. Marti pczo

U° PURO CARISMA 59 M. Urquiza s/aprec.

No corrieron: (7) URBAN LEGEND, (9) FANNY CAT. Dividendo del Ganador: $ 4,95. Dividendo de la Combinada: $ 45,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 41,65. Dividendo de la Trifecta: $ 1.526,20. Tiempo: 34” 2/5. Por: Lion’s Circle y Difer, de 2 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE LA PAZ” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON CACHO 58 S. Fernández

2° SOY COSTINO 61 J. Mendoza ½ cpo

3° ÚLTIMO CUADRERO 58 J. Campanello ½ cpo

4° EL SOCIO 61 M. Junco 1 cpo

U° FANTASMA 61 J. Solorza 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 10,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,85. Tiempo: 17” 1/5. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringo.

7 ma carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FATHERSTONE 60 R. Padilla

2° CORREME VOS 60 S. Fernández 2 cpos

3° ORIENTAL BEAUTY 53.5 S. Quinteros 1 ½ cpos

4° LUNFARDO HOLIDAY 60 A. Miranda 5 ½ cpos

5° DULCE ITATÍ 58 M. Urquiza 8 cpos

6° TEMPLO DAN 60 I. Ojeda 1 cpo

7° PUNTA ARENAS 58 D. Ledesma 3 cpos

8° ENÓLOGA SAM 57 D. Gómez 1 cpo

9° LITTLE BOY 60 G. Quinteros 4 ½ cpos

U° PAUL GACHET 60 J. L. Córdova 3 cpos

No corrieron: (2) MAREMOTO INC, (5A) DERROCHO ESTILO, (9) BRIGHT CREST, (12) BOBOMACHO, (13) INDIA CLÁSICA. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 18,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,35. Dividendo de la Trifecta: $ 92,35. Tiempo: 1’ 43” 4/5. Por: Not For Sale y American Whisper, de 6 años. Cuidador: S. Quintana. Stud. Oye Tango (Córdoba). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “VENDIMIA” – (Cat. Interior) - 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VIO VECES 60 L. Caronni

2° QUE VAIVÉN 60 D. Ledesma 1/2 cpo

3° HÉROE GRIEGO 55.5 J. L. Córdova ¾ cpo

4° MASTER OF TIME 60 G. Calvente 2 cpos

5° FULL THROTTLE 61 D. Gómez 4 cpos

6° TIMELESS CALL 61 S. Fernández cbza

7° LANDCRUISER 61 G. Quinteros 1 cpo

8° CAT’S AWAY 61 C. López 6 cpos

9° ORANGE NUGGET 59 R. Bascuñán 2 cpos

10° GRAN THE RYE 61 J. Cano 5 ½ cpos

11° MONARCA DAN 61 G. Tempesti 1 cpo

12° PEDRINT 61 A. Miranda 1 cpo

13° PETE THE TIGER 61 R. Padilla 8 cpos

14° OPTIMATE 61 J. L. Campanello 1 cpo

15° VALLE EZE 60 J. Gómez 8 cpos

16° COCO’S PARK 61 A. Marti 1 1/2 cpos

U° NONE LIKE HIM 61 I. Ojeda s/aprec.

No corrieron: (6) EX CIA, (12A) ZAMBA VAN. Dividendo del Ganador: $ 7,65. Dividendo de la Combinada: $ 51,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 47,20. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 2’ 25”. Por: Ever Peace y Quimera y Media, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Del Valle. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Clásico: “REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BOREAL KEY 59 D. Gómez

2º AYN RAND 59 A. Miranda 1 cpo

3º DERROCHONA DE ORO 57 S. Quinteros 9 ½ cpos

4º MECHANICAL INC 59 J. Videla Q. 1 ½ cpos

5º VELEZINA 57 A. Marti 7 ½ cpos

6º BAUTY PERFECT 59 G. Tempesti 2 cpos

(*) AMERICAN WIN 57 G. Quinteros

(*) Dio por tierra a su jinete faltando 150 metros para el disco.

No corrieron: (4) COPADOR HOLIDAY, (5) BROUGHT FOWWARD, (6) RUBBERY, (7) PROJIMO, (8) LUZ DELFINA. Dividendo del Ganador: $ 8,85. Dividendo de la Combinada: $ 36,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,65. Dividendo de la Trifecta: $ 54,05. Tiempo: 1’ 7” 2/5. Por: Key Deputy y La Vecina Cat, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal.