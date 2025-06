Video: la insólita reacción del DT del Benfica tras ser insultado por su jugador cuando lo sacó de la cancha

Kokcu se fue directamente insultando al técnico. No le gustó nada el cambio, y lejos de disimularlo, lo hizo evidente. Lage, desde el banco, le pidió respeto. Tres minutos después, Renato marcó el 3 a 0. Entonces, el DT no se guardó nada y le respondió: con un gesto claro, lo mandó a callar.

El insólito momento en Benfica: el DT fue insultado y se desquitó en vivo

El bizarro momento entre el DT de Benfica y un jugador en pleno partido ante Auckland El bizarro momento entre el DT de Benfica y un jugador en pleno partido ante Auckland.

Qué dijo el DT de Benfica en la conferencia de prensa

Tras el 6 a 0, el tema no pasó inadvertido en la conferencia de prensa. Bruno Lage trató de bajarle el tono, pero dejó claro que no se casa con nadie: "Yo tomo decisiones, sin importar quién sea. Lo he demostrado más de una vez", remarcó.