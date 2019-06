Una sola mendocina competirá en los Juegos Mundiales Universitarios

Julieta García será la única representante mendocina, entre 8.000 atletas de más de 150 países, en competir en la 30ª edición de los Juegos Mundiales Universitarios, que tendrán lugar en Nápoles, Italia, del 3 al 14 de julio. La joven, estudiante de medicina en la UNCuyo, será parte de la Selección femenina de rugby seven.

García tiene 20 años y actualmente está cursando el segundo año de la carrera, encontrándose en la mitad del ciclo básico de una carrera que demanda muchas horas de estudio y una dedicación excepcional.

Al rugby juega desde los 13 años, en Pumai Rugby Club, del departamento Maipú, y en mayo pasado, tras superar varias instancias previas, fue elegida para integrar la Selección argentina universitaria de rugby seven.

"Creo que es importante que sea visibilizado que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, más al tratarse de un deporte no tradicional para mujeres. Pienso que el rugby femenino tiene muchos prejuicios que hay que ir rompiendo, así más chicas se animan a practicarlo, Y no sólo por eso sino también para terminar con esa bola de estigmatizaciones", dijo García sobre el crecimiento del rugby femenino.

Por último, palpitando lo que será la competición en Italia, consideró que "es la primera vez que Argentina forma un equipo universitario de rugby seven femenino y ser parte del inicio de la historia es algo que no se puede explicar. Ser parte de eso es para lo que una se prepara. Fue inesperado, cada concentración y citación fue increíble. También lo veo como un reconocimiento al esfuerzo y cualidades de cada una de las chicas que practican este deporte. Me genera grandes emociones y gran expectativa. Trato de vivirlo día a día. Sólo espero poder crecer como persona y jugadora, poder sumar y compartir la experiencia para que el rugby femenino siga creciendo".

A nivel nacional, el deporte universitario está nucleado por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), que con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación hacen posible la participación de deportistas estudiantes de nuestro país en este tipo de eventos.

A nivel local, la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo y la Facultad de Ciencias Médicas han contribuido con los pasajes necesarios para que Julieta García pudiera asistir a las clínicas selectivas de Córdoba y Buenos Aires.

Prensa Facultad de Ciencias Médicas