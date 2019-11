Tras ganar el clásico, Julio Falcioni piensa en su retiro

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, avisó hoy que "tal vez" se retire de la profesión esta semana, aunque lo hablará con la "familia" tras la victoria contra Lanús por 1 a 0 como visitante, en un partido de la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Salí muy emocionado después de ver el vestuario y se me cruzó por la cabeza retirarme tras ganar un clásico como hoy. No sé si será ahora, en diciembre o al final del campeonato, pero creo que es un buen momento", anunció el DT en la conferencia de prensa.

"Tengo que consultar con la familia pero tal vez me retire y me dedique a ser manager. Me parece lindo que sea un día como hoy por el triunfo contra Lanús", adelantó.

Falcioni, que padeció un cáncer de laringe a fines del año pasado, cuenta con una cláusula para convertirse en el manager una vez finalizado su contrato.

Por otro lado, Falcioni analizó: "Tuvimos que aguantar y sostener la diferencia después de la expulsión de Renato Civelli. El árbitro favoreció a Lanús en todo el partido".

Con este resultado, Banfield afirmó su liderazgo en el historial, ya que suma 34 victorias, 21 empates y 25 caídas.

Banfield (13 puntos) consiguió un triunfo clave en la pelea por salvarse del descenso.