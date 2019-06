Super Rugby: Jaguares ya tiene rival para la final

Partidazo. Un entrenamiento abierto de los All Blacks. Crusaders le ganó con lo justo la semifinal a Hurricanes por 30-26 y será el rival de Jaguares en la final del Super Rugby. Será el próximo sábado, a las 4.35, en Christchurch.

Brillante lo que jugaron los dos equipos. Con Richie Mo´unga demostrando que puede pelearle la 10 de Nueva Zelanda a Beauden Barrett, quien también mostró un nivel descollante. Con un TJ Perenara lúcido para los Canes, y un Sevu Reece clínico para los dueños de casa. Ngani Laumape le ganó ese choque estelar a Ryan Crotty y fue más determinante, con dos tries y una joyita pocas veces vista llevándose la pelota con el pecho para su conquista.

Hubo de todo en el partido disputado en el AMI Stadium, un lugar donde los Crusaders no perdieron en toda la temporada. Parecía que se lo llevaban fácil porque el arranque fue sólido y se pusieron en ventaja por 13-0, con dos penales del 10 y el primer try de Reece luego de un kick milimétrico de Crotty.

Sin embargo, antes del descanso, Laumape facturó para que los de Wellington se acerquen. Y así fue toda la noche. Golpe por golpe.

El complemento empezó muy favorable para la visita, que marcó con su artillero Ben Lam. Quedaban 13-12, con todo un tiempo por jugar. Pero un error insólito del ingresado James Marshall le dejó servido el try a Mo´unga, y otra vez ventaja de ocho para los dueños de casa.

¿Todo definido? No. Porque Laumape, otra vez, sacó ventaja de un mal manejo de pelota de Crusaders, la empujó con el pecho y volvió a dejar a uno a los suyos. Un partido realmente impresionante. Tackles espectaculares y un juego en el piso entre los mejores del mundo.

A los 18, Reece, en la punta, puso quinta y volvió a llevar tranquilidad a los locales. ¿Todo definido? No. Porque TJ Perenara, con toda su lucidez, encontró el hueco a la salida de un ruck y facturó. 27-26, con 20 por jugar.

No bajaron la intensidad. Siguieron luchando cuerpo a cuerpo. Mo´unga estiró la ventaja a 30-26 y eso obligó a Hurricanes a buscar el try. Lo intentaron de todas las formas. En la última del partido incluso estaban en las 22 rivales, y una polémica acción de Sam Whitelock, que metió la mano en un ruck justo cuando TJ Perenara la estaba levantando, podría haber cambiado la historia. Pero el árbitro Nic Berry no lo vio, dio knock-on y Crusaders sacó la pelota de la cancha.

La final será en Christchurch. El bicampeón va por otro título y su rival será Jaguares. Ni más ni menos.

SINTESIS:

Crusaders: 15 David Havili, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Ryan Crotty, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Kieran Read, 7 Matt Todd, 6 Whetu Douglas, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody.

Ingresaron: 16 Andrew Makalio, 17 George Bower, 18 Michael Alaalatoa, 19 Luke Romano, 20 Jordan Taufua, 21 Mitchell Drummond, 23 Braydon Ennor.

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Salesi Rayasi, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Gareth Evans, 7 Ardie Savea, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Jeff To’omaga-Allen, 2 Dane Coles (c), 1 Toby Smith.

Ingresaron: 17 Xavier Numia, 18 Ben May, 19 Kane Le’aupepe, 20 Vaea Fifita, 22 James Marshall, 23 Peter Umaga-Jensen.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 3´ Penal Mo´unga (C); 13´ Try Reece, conv. por Mo´unga (C); 34´ Penal Mo´unga (C); 40´ Try Laumape, conv. por B. Barrett (H). Resultado parcial: Crusaders 13-7 Hurricanes

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 2´ Try Lam (H); 4´ Try Mo´unga, conv. por él mismo (C); 11´ Try Laumape, conv. por B. Barrett (H); 18´ Try Reece, conv. por Mo´unga (C); 21´ Try TJ Perenara, conv. por B. Barrett (H); 33´ Penal Mo´unga (C).

Referee: Nic Berry (Australia)

Asistentes: Jaco Peyper (Sudáfrica), Paul Williams (Nueva Zelanda)

TMO: Ben Skeen (Nueva Zelanda)

Estadio: AMI, Christchurch

Fuente: Scrum