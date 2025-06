Sufre Gallardo: los 3 jugadores de River que se perderán la definición ante Inter

Como si no fuera suficientemente complicado ya pelear por pasar a la siguiente fase contra el último subcampeón de la Champions League, Marcelo Gallardo tendrá la zona media totalmente diezmada luego del partido de este sábado. Es que perderá a tres jugadores clave por sanciones disciplinarias, dos por acumulación de amonestaciones y otro por expulsión.

Uno de ellos en Enzo Pérez , una pieza fundamental en el funcionamiento del mediocampo. El volante central de 39 años vio la tarjeta amarilla de manera tempranera (ya había visto una en el debut ante Urawa), a los 16 minutos del primer tiempo, por una imprudente infracción sobre el colombiano Nelson Deossa. El árbitro no dudó un instante en mostrarle la cartulina.

¡BAJA SENSIBLE EN RIVER PARA EL PRÓXIMO PARTIDO! Enzo Pérez fue amonestado y no podrá jugar la última fecha ante Inter del Mundial de Clubes FIFA 2025™. #FIFACWC | #MundialDeClubesEnDSPORTS

La amarilla para Giuliano Galoppo

¡TODO EL MEDIOCAMPO AMONESTADO!

Fuerte pisotón de Giuliano Galoppo contra Jorge Rodríguez que terminó en tarjeta amarilla para el jugador de River.#FIFACWC | #MundialDeClubesEnDSPORTS



— DSPORTS (@DSports) June 22, 2025

El otro en la misma situación es Giuliano Galoppo, aunque en su caso fue en el arranque de la segunda mitad. Promediando los 55', el ex San Pablo le aplicó un pisotón a su compatriota Jorge "Corcho" Rodríguez en el círculo central que, por fortuna, no fue de lleno, por lo que no lastimó al rival.