Sin margen de error: Independiente Rivadavia y la obligación de encontrar un 9 a la altura

Si sumó delanteros de área en el mercado de invierno de ese año, sabiendo de que la mano venía torcida con los que estaban en el equipo: llegaron allí Fernando Romero y Jorge Sanguina.

Pasó medio año más sin éxito y en el verano 24-25 arribaron al Azul dos 9 más: Juan Ignacio Barbieri y Maximiliano Juambeltz.

En mayor o menor medida, todos ellos (9 futbolistas) tuvieron oportunidades y ninguno las aprovechó. Es más, el que siempre terminó jugando en esa posición, sobre todo desde el regreso de Alfredo Berti, fue Victorio Ramis.

Alex Arce, más que todos juntos

Pasó un año, tres meses y 22 días desde la salida del paraguayo Alex Arce, que se fue del club luego de disputar la temporada 2023 completa, la del ascenso, y 5 partidos en Primera División. Marcó 28 goles en 37 partidos. De esos 28, dos fueron en la máxima categoría. Tras el juego con Instituto de Córdoba, se produjo la salida al conjunto ecuatoriano. Se fue el goleador y, con él, los goles de la Lepra.

Entre todos los que llegaron a ocupar su lugar en la cancha no lograron ni siquiera alcanzar la marca del paraguayo. De hecho, estuvieron bastante lejos.

Franco Di Santo jugó 53 minutos con la camiseta de la Lepra. Regresó a la provincia después de una carrera extensa y exitosa en clubes de Europa e, incluso, con algunos minutos en la Selección argentina. Pero su vuelta a Mendoza no fue la esperada. Fue titular ese único encuentro que disputó, ante Deportivo Riestra en el Gargantini. Falló un penal, salió lesionado y la Lepra cayó 1-2. Luego se retiró del fútbol.

Mauricio Asenjo fue uno de los delanteros que más oportunidades tuvo, y por ende, el que más tiempo tuvo para demostrar y no lo hizo. Jugó 21 partidos con la camiseta de Independiente en su tercera etapa en el club. Anotó un solo gol. Intentó con esfuerzo y trabajo ser importante pero le faltó jerarquía para jugar en la máxima categoría. Y gol, logicamente. Se fue a Los Andes.

Federico Castro fue otro que pasó sin pena ni gloria. En su segunda etapa en el club, el delantero jugó 9 partidos y anotó dos goles. Metió una seguidilla de partidos seguidos (4) pero se lesionó y no volvió jamás en óptimas condiciones. Se fue a Patronato de Paraná.

Emiliano Saliadarre es otro de los delanteros que llegó y no conformó. Si bien no es un 9 natural, en Racing tuvo minutos en esa posición y en la Lepra pensaron que podía repetir. No fue así. El chico jugó solo 2 partidos en Primera y no anotó goles. Disputó otros 3 encuentros en Reserva y allí si marcó un tanto. Se fue a Temperley y luego regresó a Racing.

Fabrizio Sartori es, de todos, la mejor apuesta. Llegó para reforzar la Reserva del club pero se fue ganando un lugar en el primer equipo. Alternó pero sumó más partidos y minutos que los demás: disputó 24 encuentros en Primera División y anotó 5 goles. Sigue siendo parte del plantel.

fabrizio sartori gol (2).JPG Sartori, el que más goles hizo de los 9 que pasaron por la Lepra. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fernando Romero asomó como un futbolista interesante pero fue todo un espejismo. En la Lepra no rindió como se esperaba y más allá del sacrificio, jugó poco y anotó menos: 15 partidos (8 como titular) y anotó un gol. Salió en este mercado de pases. Jugará en Trinidense de Paraguay.

Jorge Sanguina es un caso particular. Llegó con la esperanza de transformarse en el próximo Alex Arce y fue un fracaso rotundo. No sólo jugó poco, sino también que, cuando lo hizo, se lo notó hasta con dificultades físicas para desplazarse. Jugó 8 partidos, ninguno como titular, y no hizo un gol. Se fue a Colón de Santa Fe.

Juan Ignacio Barbieri fue una apuesta que llegó del ascenso. Ilusionó con algún que otro buen ingreso, y sobre todo con dos goles importantes a Racing. Le dieron la titularidad y no la aprovechó. Jugó 13 partidos y anotó sólo esos dos tantos ante la Academia. Sigue en el plantel.

Maximiliano Juambeltz fue otro fracaso absoluto del mercado de pases. Sumó 23 minutos en el encuentro ante Huracán de Parque Patricios en el Ducó y nada más. Tuvo algunos problemas internos y casi no fue tenido en cuenta. Se va.

Entre los 9 futbolistas sumaron 11 goles en un año y medio. Imposible para las aspiraciones de una institución que mira el futuro cercano con optimismo, pero que tendrá que afinar la puntería.