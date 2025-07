Pechito López opinó del difícil momento de Franco Colapinto en Alpine y lanzó una advertencia sobre Briatore: "Es un..."

Con su experiencia en el ambiente, López dejó claro que lo de Colapinto es parte del proceso y pidió no dramatizar: “No es fácil. Está en la F1 y hay que bancarse todo. Pero lo está haciendo bien”, expresó en una entrevista con Infobae desde el circuito de Interlagos.

colapinto briatore.jpg Franco Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor de Alpine @briatoreflavio

Cuando le preguntaron por Briatore, viejo conocido suyo en su época como piloto de pruebas de Renault, no dio vueltas: “No es una persona fácil. Es un hombre más de negocio que del automovilismo en sí. Los directores muchas veces no tienen mucha opción, pero también deben lidiar con muchas presiones por los resultados”. Y cerró con una metáfora futbolera: “En la F1, como en el fútbol, muchas veces es el técnico o el piloto el que paga el precio. No podés cambiar a las 1.500 personas que hacen un F1”.