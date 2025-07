Navarro Montoya dio detalles de su salida de ESPN: "Tal vez les molestó mi opinión sobre la gestión de Riquelme en Boca"

Un inesperado cruce con un usuario en la famosa red social sacó a la luz la noticia de que el histórico arquero no sigue como panelista de F90, programa que conduce el Sebastián "Pollo" Vignolo por ESPN . Tras la repercusión que se armó por lo acontecido, el Mono publicó 2 descargos en los contó los motivos donde apuntó directamente contra el jefe del canal, Gastón González, que no lo habría tenido más en cuenta por "opiniones" que no gustaron a favor de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca .

Por la misma línea, Navarro Montoya contó: "No fui despedido de ESPN. Yo me fui a dirigir a Santamarina de Tandil con la promesa de que cuando terminara mi ciclo como entrenador iba a volver. Esa promesa me la hizo el señor Gastón González. Cuando esto sucedió, y tengo que agradecer al Pollo que lo intentó varias veces, yo no encontré respuesta y por eso no estoy en ESPN".