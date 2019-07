Morro: "Lo de Merlos fue vergonzoso, este muchacho siempre hace lo mismo"

"Esto fue vergonzoso, este muchacho siempre hace lo mismo. El fútbol no se merece esto. Ellos en el primer tiempo fueron superiores a nosotros, pero en el segundo tiempo demostramos que podíamos dar vuelta el partido y ellos se encuentran el empate. El partido estaba lindo y que se termine de esta manera, con un penal inexistente y con la falta de respeto de este muchacho a cada minuto a la hora de hablar. Hace cuatro años que estoy en el club y siempre hace lo mismo. No me gusta hablar de los jueces pero cómo habla y hace las cosas que hace este muchacho, molesta", explicó el Morro Santiago García al término del partido ante San Lorenzo.

#TNTSports | El Morro García se fue muy caliente con el árbitro Merlos: “El final del partido fue vergonzoso, este muchacho siempre hace lo mismo.”#SanLorenzo #GodoyCruz pic.twitter.com/NRMniV1QTu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 27, 2019