Marin Cilic anunció que se baja de la Copa Davis

Marin Cilic, el mejor tenista de Croacia, aunque no el de mayor ranking, anunció hoy que no representará a su país en la Copa Davis que se jugará en Madrid desde el 18 de noviembre, bajo un nuevo formato.

"La lesión recurrente de la rodilla continúa causándome problemas y me parece que la cirugía es inevitable. No estaré en condiciones de competir en la Copa Davis, me siento decepcionado", comunicó Cilic en sus redes sociales.

Cilic, campeón del US Open en 2014 y número tres del mundo el año pasado, ocupa actualmente el puesto 39 del ranking mundial de la ATP, y sera reemplazado por Ivo Karlovic (103), según anunció la Federación Croata, para integrarse a una formación que tiene a Borna Coric (28) y a tres doblistas: Mate Pavic (17), Nikola Mektic (13) e Ivan Dodig (9), consignó la agencia EFE.

Croacia, el actual campeón de la Davis (le ganó el año pasado la final a Francia, en Lille), integrará el Grupo B junto a Rusia y al anfitrión España.

La Argentina, por su parte, campeón de la Davis en 2016, integrará el Grupo C junto a Chile y Alemania, y competirá con una formación integrada por Diego Schwartzman (14), Guido Pella (25), Leonardo Mayer (92) y los doblistas Horacio Zeballos (4) y Máximo González (34).

El equipo argentino, que tiene a Gastón Gaudio como capitán, enfrentará el martes 19 de noviembre a Chile y el miércoles 20 a Alemania, siempre en series que consistirán en dos partidos de individuales y uno de dobles, al mejor de tres sets.

En total participarán 18 países divididos en seis grupos de tres cada uno y a la siguiente fase avanzarán los primeros de cada zona y los dos mejores segundos.