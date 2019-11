Manteca Martínez cargó contra Gustavo Alfaro

El Boca de Gustavo Alfaro no solamente es cuestionado por algunos resultados importantes como la eliminación de Copa Libertadores ante River.

Es que el estilo del actual director técnico de la formación Xeneize es apuntado de forma repetida por su falta de audacia.

Por ejemplo, este lunes, luego del empate de Boca como visitante de Vélez, quien se refirió a ello fue Sergio Daniel Martínez.

'Manteca', exdelantero de Boca, le brindó declaraciones al programa 'Fox Sports Radio' y fue realmente contundente.

"No me gusta como juega Boca, le cuesta ganar. Defensivamente está bien pero no ha encontrado el circuito arriba todavía", comenzó afirmando.

"SOS BOCA, TENÉS QUE ARRIESGAR MÁS" Sergio Martínez, goleador histórico del Xeneize, sobre la actualidad del equipo de la ribera.

"Ahora veo mucho pelotazo, con Guillermo capaz que arriesgaba un poquito más. Sos Boca, tenés que tener un poco más de presencia arriba", añadió.