La dura crítica del Matador Salas a un refuerzo del River de Gallardo: "Me sorprendió, hay jugadores que no son para el club"

El mercado de pases de River está on fire. Luego de la llegada de Maxi Salas, el equipo comandado por Marcelo Gallardo abrochó las llegadas de Juan Fernando Quintero , Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, y ahora intentará seguir reforzándose de la mejor manera de cara a la Copa Libertadores.

No obstante, no solo fueron altas en este mercado sino que el Muñeco hizo una limpieza en el plantel y varios futbolistas se fueron del club. Uno de ellos fue Gonzalo Tapia , jugador que llegó en el anterior mercado y que nunca estuvo en consideración del DT, se fue cedido al San Pablo de Hernán Crespo.

Quien se refirió a la temprana partida del delantero de 23 fue el José Marcelo “Matador” Salas, una leyenda del elenco de Núñez en la década del 90’. El chileno fue muy crítico a la hora de hablar de su compatriota y opinó: “Yo creo que en River faltó mi llamada, les voy a pasar mi teléfono a la gente, así les puedo hacer algún comentario antes de contratar", sentenció entre risas sobre la compra del ex Universidad Católica.

Gonzalo Tapia Gonzalo Tapia fue criticado por el Matador Salas. @RiverPlate

Además, la llegada de Gonzalo Tapia a River fue una gran sorpresa para todos los hinchas, pero su poca participación dejó en evidencia que no fue el mejor refuerzo: "Lo de Tapia me sorprendió. Hay jugadores que son para River o equipos grandes de la Argentina y hay otros que por ahí no lo son. Creo que hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo, sin ningún compromiso", añadió el Matador.