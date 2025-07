La dolorosa confesión de Miguel Ángel Lemme sobre Carlos Bilardo: "Ya no reconoce a nadie"

Carlos Bilardo atraviesa una etapa delicada en su salud y Miguel Ángel Lemme, su histórico ayudante de campo, compartió detalles sobre su estado actual. Lo visita con frecuencia y, aunque el Doctor ya no lo reconoce, mantiene un vínculo afectivo profundo que perdura desde hace más de cuatro décadas.

Lemme, que fue parte del cuerpo técnico campeón en México '86 y lo acompañó en distintos ciclos, contó que en ocasiones Bilardo confunde a su hija con su esposa, pero aun así conserva algunos momentos de lucidez y cariño en cada encuentro. "Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa", relató.

Parte del círculo íntimo del Narigón, Lemme agregó en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad: "Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar".

La fuerte conexión entre Carlos Bilardo y Miguel Ángel Lemme La relación entre ambos nació en Estudiantes, cuando Lemme fue dirigido por Bilardo en el Metropolitano 1982. Años más tarde lo acompañó como asistente en el Sevilla (1992-93) y nuevamente en el Pincha en 2003-04. “Estuve el sábado pasado con él, merendamos y luego llegó la hija con los nietos. Yo me quedé un ratito porque cuando llega la familia, me voy. Dentro de todo, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo lo veo bien”, comentó.

Néstor Lorenzo, junto a Miguel Lemme, visitaron a Carlos Bilardo en su casa. Foto: @nestorglorenzo Carlos Bilardo junto a Néstor Lorenzo y Miguel Ángel Lemme Foto: @nestorglorenzo Firme en su decisión de seguir a su lado, expresó: “Siempre voy a estar al lado. Él tuvo 200.000 personas cerca y siempre me buscó a mí. Fue una conexión en aquel año 82 que dura hasta ahora. Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí”.