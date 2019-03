La bronca de Crespo por el gol de Ábila

El técnico de Banfield Hernán Jorge Crespo alegó en tono interrogatorio "¿De qué sirve que el árbitro (Pablo Echavarría) se disculpe por un error?", visiblemente ofuscado por la convalidación del primer gol de Boca convertido por Ramón Abila en posición adelantada.

"NO PUEDO NO PENSAR QUE NOS CONDICIONARON EL PARTIDO, EL ÁRBITRO ME PIDIÓ DISCULPAS"#CentralFOX | La bronca de Hernán Crespo por el gol de Ábila, que lo marcó fuera de juego en la derrota de Banfield ante Boca en la #SuperligaxFOX.



El goleador xeneize en un claro off side abrió la cuenta para la victoria de anoche de Boca ante el Taladro (2-0) lo que generó la lógica protesta de los banfileños tras la culminación del encuentro por la 24ta fecha de la Superliga.

"¿De que sirve que el árbitro se disculpe por convalidar un gol ilícito, lo mismo que el juez de línea (Ezequiel Brailovsky), si el error ya lo cometieron?" preguntó el entrenador a los periodistas de distintos medios, entre ellos Télam, en la rueda de prensa post partido.

"Si me pidieron disculpas cuando les pedí explicaciones es porque reconocieron su error y lo bueno es que no lo hubiesen cometido, porque con eso cambiaron todo el desarrollo del partido, perjudicando a mi equipo, que hasta ese momento (18m, PT) era protagonista en la Bombonera", argumentó el ex goleador de River y de la selección argentina.

"No quiero pensar en la mala fe, porque si no me debería dedicar a otra cosa, pero no se puede fallar en una acción ilícita tan clara, que facilitó la posterior tranquilidad del rival para jugar y desconcentró a mis jugadores", prosiguió.

Crespo insistió con que sabía que "esto iba a suceder porque para jugar en este estadio ante Boca, el adversario debe dar más del 100 por ciento para superarlo, porque siempre hay algo que lo ayuda al local" y adujo que no lo decía por la derrota, reconociendo que "Banfield no jugó del todo bien como lo venía haciendo" si no que por la "forma injusta que ganó Boca".

Al margen, sobre los silbidos y el cantito de que "el que no salta se fue a la B" de parte de la hinchada boquense hacia Crespo, por su pasado riverplatense. el DT de 43 años refirió: "No me gustó pero lo acepto porque es parte del folklore bien entendido, lo que es imperdonable cuando te insultan o te arrojan escupitajos porque eso es de mala educación, pero en este sentido me trataron bien".

Otro que se exacerbó con Echavarría fue la figura de Banfield, Jesús Dátolo -de exitoso paso por las filas xeneizes-, quien sostuvo: "ha sido increíble lo que hizo el árbitro, cobrar un gol en evidente off side, se intentó una protesta pero para qué reclamar si no iba volver atrás, ya estamos cansados de todo esto".

"Veo muchos partidos todas las semanas y observo que son muchos los árbitros que tienen errores groseros, no creo que lo hagan de mala fe, más bien es que no están bien preparados por lo que urgente se debe corregir esto, si no van a seguir perjudicando a muchos equipos", estimó Dátolo en el cierre.