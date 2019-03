El desahogo fue total. El zapatazo de Lucas Baldunciel hizo estallar las gargantas en el Legrotaglie y le permitió al equipo Blanquinegro sacarse la mufa y volver al sendero del reducido. El partido fue bastante ordinario y prácticamente no se apreció un buen fútbol, pero esto no le importó al hincha y menos al DT José María Bianco que reconoció que su equipo no jugó bien. Es más, el "Chaucha" le recomendó a sus jugadores apelar a los pelotazos para tratar de llegar al arco rival.

Luego de la victoria por 1 a 0, el entrenador de Gimnasia analizó el partido ante el elenco de Carlos Casares: “Se dio un partido feo porque la pelota estuvo siempre en el aire. No jugamos como hubiésemos querido, pero el partido pedía superar a la defensa del rival con algún remate de lejos, pelota parada o pelotazo”.

Gimnasia le ganó a Agropecuario

“Si viene un equipo y se tira atrás y sale a presionarte se hace muy difícil. Cada vez que la agarraban nuestros defensores los volantes de ellos presionaban y no quedaba otra que saltar la presión para que Matos después reciba y a partir de ahí jugar en campo contrario”, agregó Bianco.

Acerca del valor de haber triunfado a cuando le restan al torneo cinco partidos, el Chaucha comentó: “Era muy importante porque estamos de nuevo en la zona de reducido. Una derrota hubiese sido un golpe casi letal, pero esto nos termina dando un envión anímico”.

“Lo mejor fue el triunfo porque no nos servía ni el empate. Tampoco importaba si jugábamos bien o mal”.

En cuanto a lo que viene y a la recta final del torneo, Bianco contó cómo deben encarar los próximos partidos: “Me parece que más allá de poder jugar bien tenemos que hacernos fuertes en lo anímico porque a esta altura es un factor casi determinante. Les dije a los jugadores que tenían que jugar con la actitud necesaria para enfrentar este tipo de finales”, completó.

Por último el DT se refirió al partido del martes por Copa Argentina donde en cancha de Temperley enfrentará a Aldosivi: “No tenemos muchos jugadores, así que vamos a ver mañana cómo terminaron y vamos a poner el mejor equipo posible para hacer un buen papel en esa competencia”.