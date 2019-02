Habló la mujer del piloto que llevaba a Sala: "Ese no era su trabajo"

Nora, la mujer de David Ibbotson, el piloto del avión en la que viajaba Emiliano Sala, pidió que continúe el operativo para encontrar el cuerpo de su marido e incluso lanzó una campaña para financiar la búsqueda. Además, dio detalles sobre las condiciones con las que contaba David para pilotear una nave.

La familia de Sala puso en marcha una iniciativa similar después de que las autoridades británicas suspendieran la búsqueda del jugador argentino tras no encontrar rastro de la aeronave. El operativo privado encontró la avioneta y un cuerpo, que más adelante fue identificado como el de Sala.

"No podemos dejarlo ahí. Haremos todo lo posible", manifestó Nora Ibbotson sobre su marido de 59 años que aún se encuentra desaparecido en diálogo con "Good Morning Britain".

En relación al operativo privado que quiere llevar a cabo la familia Ibbotson, el exfutbolista inglés Gary Lineker y el francés Kylian Mbappé ya participaron de la campaña y donaron dinero para colaborar con la búsqueda del piloto británico.

"Queremos que bajen y miren bien por última vez. Sé que las condiciones no son las mejores y que es un mar peligroso, pero queremos saber que lo intentaron. Encontrarlo nos volvería a unir como familia, podríamos ir a visitarlo y saber que está ahí", agregó.

En relación a las facultades de Ibbotson para pilotear, la mujer fue contundente y aseguró que era un "experimentado aviador". Asimismo, agregó que tenía licencia privada, que lo autorizaba a trasladar pasajeros, y que "ese no era su trabajo, él era ingeniero, pero su pasión era volar".

Además, explicó el motivo por el que todavía no se comunicaron con la familia de Emiliano Sala: "No hemos tratado de comunicarnos porque sabemos que están de duelo como nosotros. Estamos rezando por él. Como madre, no puedo imaginar lo que la de él está pasando. Les envío mis más profundas condolencias".