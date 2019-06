Guardiola: "Sólo puedo dar las gracias a Messi"

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, brindó una extensa entrevista al diario Ara en la que agradeció públicamente a Lionel Messi, quien siempre que tiene la oportunidad lo elogia ante la prensa, y destacó lo mucho que la Pulga le ha dado al fútbol mundial.

Después de que le recordaran en la entrevista que Messi había comentado que con él "creció mucho", Guardiola reconoció que esos elogios equivalen a "dos medallas". "Que el mejor de todos los tiempos diga esto ... Creo que por mí y por Tito, por todos los que estuvimos en ese momento. Sólo puedo darle las gracias. Tito siempre decía que Messi era como aquel estudiante que iba a clase y se aburría porque ya se sabía la lección. Fue una suerte poder tenerlo con nosotros. Intentamos que se involucrara en el juego, en la forma, que disfrutara como de algo coral. Se lo he dicho más de una vez. Se juntaron muchos astros en aquella época, pero sin él no habríamos conseguido tanto y tanto. Era mucho más que la guinda del pastel. No me quito méritos, de verdad, pero yo no nací sabiendo todo esto. Tengo mucha suerte por la formación que recibí con Johan, por su carisma, con Charly, con entrenadores como Van Gaal", recordó.

Precisamente, sobre Van Gaal, que hace poco criticó tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo y que dijo que no jugar en grupo era el principal problema para no ganar la Champions, Guardiola indicó que "el Barça ha estado muy cerca. Todo el mundo decía que un gol, en Anfield, él marcaría. La Champions es muy exigente. Van Gaal probablemente lo debe decir por la implicación defensiva, que en Europa es muy grande. Una de las razones por las que saqué a Leo de la banda y lo puse en el medio, aparte de para atacar, también era defensiva. Los laterales en Europa suben mucho. Yo no quería que Leo sufriera este desgaste físico que pudiera expresar su talento a los últimos 20 metros. Pero en el Camp Nou contra el Liverpool corrió como una bestia. Y allí, en la primera parte se aplicó. Pero si el Barça no ha ganado la Champions no creo que sea por Messi".

En este sentido añadió que "del Barça miro las cosas buenas, y te aseguro que no me lo quiero encontrar en Europa, para que te elimine. Han estado a punto de hacer el triplete. Si hubieran llegado a la final de la Champions, la habrían ganado. Yo puedo hablar de lo que intenté hacer con Messi. Desde el primer día intenté que jugara en beneficio del equipo, como con Agüero. De lo que han hecho los otros, ¿quién soy yo para decir nada? Me fastidia mucho cuando otros entrenadores me juzgan".