Godoy Cruz levanta el telón del Clausura ante el Rosario Central de Di María

Pensando en lo deportivo, Esteban Solari se desayunó con dos bajas más que importantes en su equipo titular que no pudieron subirse al vuelo rumbo a Rosario: Andrés Meli y Lucas Arce tuvieron diferentes contratiempos y no podrán ser de la partida ante el Canalla. El lateral izquierdo llegó a la quinta amarilla, mientras que el derecho sufrió una molestia muscula y quedó out.