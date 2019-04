Gallardo habló del cruce que tuvo con el pibe Ferreira

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo una actitud descomedida para con Cristian Ferreira al término del partido que su equipo empató ante Aldosivi 1 a 1 por la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga al dejarle la mano en el aire cuando su dirigido se la extendió, y la justificó con que no se dio "cuenta" de eso porque "estaba enojado" después de que el juvenil le pegara al arco en el último tiro libre.

"Está bien, tiene una gran pegada (Ferreira) y que se tenga confianza para tomar decisiones sirve, pero con el tiempo irá corrigiendo cuáles son las mejores opciones. Le tengo un gran aprecio porque es un jugador muy talentoso", manifestó Gallardo en la rueda de prensa post-partido.

Y entonces fue cuando Gallardo resaltó que "estaba enojado" y no se dio cuenta "ni de que estiró la mano para saludar. Cuando me dijo 'le pegué al arco' con esa naturalidad, me fui para otro lado. Le digo que tiene que pegarle al arco porque es un fuerte suyo, pero hay otras opciones. Y no debe reiterarse, porque también debe mejorar otros aspectos. Es un jugador que debo seguir potenciando y le daré herramientas para eso", remarcó.

"Es que un jugador aprende con el tiempo. Observando y escuchando. A los 20 años no sabemos todo, y el tiempo y la madurez te da esas posibilidades. No es lo mismo jugar 10 partidos, o 20, que 50, y tener cierto rodaje. Eso te lleva a mejorar. Lo ideal es encontrar respuestas lo más rápido posible. Potenciar virtudes y mejorar errores es lo ideal", acentuó.

Otro tema del que se tuvo que ocupar Gallardo ante la prensa fue la salida prematura de Lucas Pratto al término del primer tiempo. "Fue un cambio táctico. Quería darle frescura al ataque y por eso entró Julián Álvarez, que lo hizo bien. Además, el 'Oso' venía haciendo un gran desgaste y no lo vi del todo bien para seguir forzando esa máquina", explicó.

Pratto había jugado los 90 minutos por Copa LIbertadores, el miércoles pasado en Chile frente a Palestino. Y este domingo disputó solamente los primeros 45 minutos. Ante las lesiones de Matías Suárez e Ignacio Scocco, el "Muñeco" lo cuida pensando en lo que viene.

Y finalmente se refirió al gesto de "fair play" de Marcelo Bielsa en Inglaterra, al ordenarle a los jugadores del Leeds que se dejaran anotar un gol de Aston Villa porque el que ellos habían convertido estaba viciado de nulidad, porque había un rival caído en la acción previa.

“Me pareció lo correcto, claramente. Que no se ve en el fútbol. Pero por cómo se presentó la cosa, fue algo lógico. Yo hubiese hecho lo mismo. Porque hay una ventaja que toma el equipo a partir de que hay un jugador tirado. El equipo se para, y cuando se para el equipo, el jugador toma esa ventaja y hace el gol. Hay una ventaja y no podés permitirlo”, puntualizó.

“Igual, creo que hay que estar en ese momento, viendo el contexto, cómo había sido el reclamo del equipo rival, con un reclamo muy efusivo. Hizo lo correcto. Después no sé si estaba muy contento, pero cualquiera con un poco de raciocinio, más allá de jugarse o no lo que se jugara, porque creo que ya le quedaban pocas chances. Hay un poco de todo, pero conociéndolo un poco es algo lógico de parte suya”, concluyó.