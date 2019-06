Gago, el pedido de su hijo y el número que usará para homenajear a su ídolo

El mediocampista Fernando Gago reveló hoy que uno de sus hijos le pidió que "volviese a jugar", razón por la cual se inclinó por seguir vinculado a la actividad y decidió acordar un segundo período con Vélez Sarsfield.

"Cuando me lesioné la última vez pensé en dejar de jugar al fútbol", manifestó el volante central, de 33 años, en la conferencia de prensa de presentación, que se llevó a cabo en el estadio José Amalfitani de Liniers.

"Pero con el correr del tiempo me empecé a sentir mejor y un día mi hijo (Mateo) me pidió que volviese a jugar. Ese fue el detonante para tomar la decisión”, resaltó.

"Pasar por todas estas cosas adversas me hizo mucho más fuerte. Si me puede pasar otra vez? Sí claro, pero me sentí muy bien nuevamente al volver a un vestuario, tomar un mate y compartir con los nuevos compañeros", describió.

El volante contó que la vinculación con Vélez se acordó "rápidamente, porque Pablo (Cavallero, el gerente deportivo) me llamó junto a Gabriel (Heinze) y me manifestaron las ganas de que esté. En cinco minutos se solucionó todo. Fue una charla simple y clara", dijo.

Gago, que comunicó que utilizará la camiseta número 6, en homenaje a "mi ídolo de la infancia, Fernando Redondo", destacó que necesita "una puesta a punto en la pretemporada. Hablaré con el DT para ver qué necesita. Pero vengo a disfrutar y a ayudar", consideró. "En Vélez hay muy buen material, pero es un trayecto a largo plazo", manifestó Gago.