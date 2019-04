Fuerte autocrítica en Central tras la derrota ante Aldosivi

El marcador lateral izquierdo de Rosario Central, Alfonso Parot, reconoció que "el problema" es el plantel ya que "pasaron varios técnicos" y el equipo no remonta, tras la derrota ante Aldosivi (0-2) por la Copa de la Superliga.

"El problema somos nosotros porque ya pasaron varios técnicos y seguimos perdiendo. Se fue, vino otro, estuvo 20 días y vino otro y seguimos jugando mal", dijo anoche al ser consultado sobre el paupérrimo nivel del elenco de Arroyito, que solamente ganó uno de los 17 cotejos que disputó en 2019 (el debut de Diego Cocca como visitante de Argentinos Juniors en La Paternal).

El lateral chileno reconoció que "si tuviéramos la solución ya la habríamos aplicado, el único camino es trabajar con humildad porque me da vergüenza perder con cualquiera de local, que nos hagan goles y nos toquen la pelota".

Interrogado sobre la final de la Supercopa contra Boca, el defensor trasandino advirtió que "es un solo partido, son 90 minutos en los que tenemos que atacarlos por donde podamos hacerles daño y acertar en las jugadas, cuando jugamos la final de la Copa (contra Gimnasia) tampoco jugamos bien y la ganamos. Ellos (por Boca) están arriba y nosotros estamos abajo, pero es un solo partido" expresó en conferencia de prensa.

Preguntado sobre los insultos de los hinchas "canallas", Parot aceptó que "no me gustan, pero no me afectan y pienso que la gente tiene derecho a exigir porque viene a la cancha un lunes, con lluvia, con frío, y me duele mucho lo que le pasa a la familia canalla".