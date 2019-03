Finalizó el Nacional de Menores de Tenis

En una jornada que estuvo por momentos postergada por lluvia, este sábado por la mañana y la siesta se jugaron las definiciones del primer Torneo Nacional de Menores de la Asociación Argentina de Tenis, que se disputó en nuestra provincia, más precisamente en el Club Mendoza de Regatas y el Andino Tenis Club, sede y sub sede respectivamente.

Valentín Dun, subcampeón en sub 18

En el certamen participaron desde el pasado miércoles alrededor de doscientos chicos y chicas de todo el país, que compitieron en las categorías sub 12, 14, 16 y 18 años, tanto de damas como de caballeros.

Facundo Gaspero

Lamentablemente ningún mendocino pudo esta presente en las finales de este durísimo certamen, pero tanto Máximo Lucentini como Agustín Tupalle lograron llegar a instancias de semifinales. El primero, que no terminó bien físicamente, jugó en sub 16 años, mientras que el jugador del Este de la provincia lo hizo en sub 18.

RESULTADOS

Damas sub 12

Sara Conde a Zoe Lazar 6/2 y 6/4

Damas sub 14

Luciana Moyano a Caterina Assi 6/0 y 6/0

Damas sub 16

Serena Pereyra a Tizziana Rossini 6/3 y 6/0

Damas sub 18

Juana Larrañaga a Ana González 6/3 y 6/4

Varones sub 12

Romeo Ascuschín a Mateo Carballo 6/3 y 6/4

Varones sub 14

Joaquín Aguilar Cardozo a Giuliano Furlotti 6/0 y 7/6

Varones sub 16

Francisco Pini a Matías Juri 6/2 y 6/2

Varones sub 18

Facundo Gáspero a Valentín Dun

SE VIENE EL VENDIMIA

Siguen las semanas de muy buen tenis en nuestra provincia. Primero estuvo el tradicional Torneo Crepuscular, con presencia de jugadores con ranking ATP e ITF; este sábado llegó a su fin el Nacional de Menores y actualmente se está disputando la clasificación para el Torneo Vendimia, competencia internacional de Grado 3 de la ITF sub 18, que comenzará el lunes y que reúne a jugadores de diferentes lugares de Sudamérica, Suiza, Canadá, Estados Unidos y República Checa.

Serán tres los mendocinos que intentarán dar pelea en tan difícil competencia que tendrá como sede al Andino, todos en el cuadro masculino, Máximo Lucentini, Gonzalo Tano y Agustín Tupalle, este último con un wild card.