El picante posteo de Dumfries tras su pelea con Marcos Acuña al final de River-Inter: "Tal vez piensen..."

La última imagen de River en el Mundial de Clubes no fue la esperada por ningún amante del fútbol. Con el partido 2-0 y ya liquidado, Marcos Acuña y Denzel Dumfries tuvieron un cruce que terminó con el campeón del mundo corriéndolo hasta el vestuario , pero fue detenido por sus propios compañeros y Cristian Chivu, el DT del Neroazzurro.

Luego, el lateral derecho no se quedó de brazos cruzados y le respondió con un gesto con sus brazos. Eso desató la furia de Acuña , que tras el pitazo final salió a correrlo mientras que Dumfries salió disparado rumbo a los vestuarios para evitar pelear y que la situación empeore aún más.

Ahora, unos días después del partido y de la pelea entre ambos futbolistas, Dumfries salió a responderle al lateral izquierdo con una historia en su cuenta de Instagram. Allí el neerlandés celebró la clasificación de su equipo con un mensaje dirigido al ex Racing y Ferro: “¡Gracias por las respuestas tan lindas! Para algunos otros… tal vez piensen un poquito antes de darle a enviar ¡Les deseo a todos una gran noche!”, escribió.

Gallardo habló sobre la pelea entre Dumfries y Acuña

“Lo del final no es la imagen que queremos dar. Fue una gresca entre dos jugadores con las pulsaciones muy altas. No es nuestro estilo“. “Eso genera que todo el mundo se meta, haya barullo y demás. Por suerte se calmó muy rápido y no pasó a mayores“, lanzó.