El Lobo ya no mete miedo: el gran problema de un equipo que sigue dejando pasar oportunidades

Gimnasia y Esgrima ganó uno de los últimos cinco partidos que disputó por la Primera Nacional . Empató los otros cuatro, es verdad. Pero intentar ver el vaso medio lleno en este contexto no corresponde para un equipo que busca ser protagonista y que se armó para pelear el ascenso. Por ello, Ezequiel Medrán y sus dirigidos tendrán que encender las alarmas y retomar el rumbo con urgencia.

En conclusión, el 1 a 1 es prácticamente una derrota. El Lobo dejó dos puntos en el camino que puede lamentarlos luego. Y lo peor, no encuentra respuestas para los problemas que viene acarreando hace varias fechas, aún cuando ha conseguidos quedarse con los tres puntos.

¿Qué le está pasando al Lobo?

Gimnasia no lastima. Gimnasia genera poco. Gimnasia tiene serios problemas en la toma de decisiones en los metros finales. Da la sensación de que es este el gran problema de un equipo que no tiene mayores problemas defensivos, que domina los partidos, pero que no logra ni siquiera generar muchas chances de peligro en el área rival. El equipo de Medrán tiene 9 goles en los últimos 10 partidos. Poco.