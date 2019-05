El Bocha se enojó y criticó a Holan

Nuevo cortocircuito entre Ricardo Bochini y Ariel Holan, esta vez, el ídolo más grande de la historia de Independiente, reveló que de ahora en adelante no servirá más como fuente de consulta del entrenador, ya que según contó, cada vez que él propone una idea, luego Holan hace otra cosa, y para colmo el equipo atraviesa una importante crisis.

"Yo voy a veces a la práctica, he hablado con Holan, pero cuando me tocó hablar le decía algunas cosas, algunas ideas y después él hacía todo lo contrario, ya no seré más material de consulta", sostuvo el Bocha.

Sobre el equipo en sí, sostuvo: "Veo a un equipo que no se parece en nada a lo que era un año y medio atrás. Hay muchos jugadores que no son tenidos en cuenta que para mí deberían ser titulares como Franco, Benítez, Sánchez Miño y Domingo", destacó.

El Rojo terminó una temporada sin Superliga, sin clasificación a la Libertadores 2020, ya fue eliminado de la Copa de la Superliga, en todas cuestiones que agravaron el presente de Holan en el club, pero que por el momento continuará. (Marca)