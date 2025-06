De lo viral a lo popular: la increíble historia del tema del Mundial de Clubes FIFA 2025

“Muestra al mundo tu pasión”, anunciaba la FIFA como slogan de campaña del Mundial de Clubes FIFA 2025 , al mismo tiempo que lanzaban la canción oficial, y allí fue cuando el “Freed from desire” pasó de la viralidad a la formalidad para hacer imposible que la melodía no se instale en tu cabeza.

Una de las interpretaciones, pandereta en mano y con el ritmo de aquella canción noventosa, tenía como objetivo alentar a una de las incorporaciones del equipo, el goleador inglés nacionalizado norirlandés Will Grigg, quien en julio de 2015 y a cambio de un millón y medio de euros llegó desde el Milton Keynes Dons, tras pasos con relativo éxito por el Brentford, Watford, Stratford Town, Solihull y Birmingham, todos del profundo ascenso británico.

Will Grigg’s on fire, Will Grigg está encendido,