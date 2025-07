Cristian Fabbiani habló de la chance de que Messi juegue en Newell's y reveló su inédito tatuaje

El deseo está y los hinchas sueñan con que se haga realidad. No obstante, la posibilidad de que Lionel Messi se ponga la camiseta de Newell’s parece casi imposible , ya que a pesar de que aún no firmó su renovación con el Inter de Miami, todo indica que seguirá en el elenco estadounidense por una temporada más y que el Mundial 2026 lo jugará siendo futbolista de las Garzas.

De todas maneras, como aún no hay nada firmado, quien se refirió a una posible llegada del ocho veces ganador del Balón de Oro a la Lepra fue Cristian Fabbiani . El actual DT del elenco rosarino habló sobre el presente de la Pulga y la posibilidad de que juegue en el fútbol argentino.

Cristian Fabbiani habló sobre el presente de Lionel Messi y la posibilidad de que juegue en Newell's

"No me ilusiono. Él tiene que ser feliz, hay que dejarlo disfrutar. Tuvo una carrera inhumana, donde jugó bien durante 20 años. Entonces, que haga lo que lo haga feliz. Si quiere venir, la gente de Newell’s lo va a disfrutar. Pero si decide ir a otro lado, no tiene que cargar con ninguna presión por tener su nombre en la cancha", sentenció en diálogo con Cadena 3.