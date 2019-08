"Con la emoción del Mundial se va cualquier dolor"

El base del seleccionado argentino de básquetbol, Facundo Campazzo, aseguró que no sintió molestias de su reciente lesión en la pierna derecha porque "con la emoción del Mundial", que comenzó hoy en China, "cualquier dolor se va".

"Al principio me faltaba un poco de confianza pero después me fui metiendo en el partido y me fui olvidando. Hay que reconocer el trabajo que hicieron los kinesiólogos, que me permitió estar hoy al ciento por ciento", dijo el cordobés que anotó once puntos, tomó dos rebotes y dio seis asistencias en 23.31 minutos.

Facu Campazzo declarando en inglés en la conferencia. Cada día más afianzado. pic.twitter.com/YfkHi7KI9I — CABB (@cabboficial) August 31, 2019

El jugador de Real Madrid destacó el valor de la victoria sobre Corea del Sur (95-69) en el debut por el Grupo B y se mostró "muy feliz por la victoria" en la ciudad de Wuhan.

"Intentamos ser agresivos todo el tiempo y estuvimos muy concentrados. Tenemos que seguir y pensar en Nigeria", afirmó en relación al segundo partido que Argentina asumirá el lunes desde las 5.30.

Finalmente, Campazzo ponderó a su compañero Luis Scola, a quién definió como el líder del equipo.

"Es nuestro líder, confiamos mucho en su liderazgo y constantemente estamos aprendiendo de él. No hace falta que hable, alcanza viéndolo entrenar o dando una entrevista. Hay que aprovechar su liderazgo", concluyó.