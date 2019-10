Chilavert liquidó a Bielsa por apoyar a los manifestantes chilenos

Este fin de semana, Marcelo Bielsa fue consultado por la situación de violencia que se vivió en la última semana en Chile, país en el que vivió durante su etapa al frente de la selección roja entre 2007 y 2011. Ahora, quien salió a criticarlo fue el ex futbolista José Luis Chilavert.

El argentino y el paraguayo coincidieron en Vélez Sarfield, entre 1997 y 1998, y festejaron juntos el Torneo Clausura del 97. Sin embargo, el arquero parece haber dejado de lado aquel momento de felicidad y salió a atacarlo por las redes sociales.

Marcelo Bielsa,usted está a favor de los delincuentes que queman edificios,trenes, autos, se nota que No ha aprendido nada de la vida,es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y No ha aprendido nada.Los fracasos en el fútbol,lo llevo al populismo. pic.twitter.com/WfHmvvVOAQ — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) October 27, 2019

Bielsa había expresado su opinión en conferencia de prensa y había optado por un comentario que él mismo calificó de “prudente”, debido a la situación social que se vive en Chile y a que él es argentino: “Admiro lo que el pueblo chileno está haciendo. Están tratando la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países, maltratados por sus autoridades. Ellos reclaman una manera correcta de hacer democracia”.

El ex arquero de la selección paraguaya fue contundente: “Marcelo Bielsa, usted está a favor de los delincuentes que queman edificios, trenes, autos, se nota que no ha aprendido nada de la vida, es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y no ha aprendido nada”.

Chilavert remató el tuit con una contundente frase: “Los fracasos en el fútbol, lo llevaron al populismo”.

Esta no es la primera vez que Chilavert arremete contra su ex entrenador. En abril, luego de que Bielsa se dejase marcar un gol en un partido correspondiente al torneo de la Championship, segunda división inglesa, también lo había criticado.

“El Loco Bielsa da clase de Fair Play en Inglaterra y por qué permitió el gol de Pochettino con la mano contra Py (Paraguay) en Asunción con la selección argentina. La canción de Mercedes Sosa le cae bien: todo cambia, para figurar en el ambiente tan contaminado. Basta de mentiras en el fútbol”, había declarado por Twitter. (Infobae)