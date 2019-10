Burdisso, Alfaro, el VAR y cómo Boca intentará revertir la serie

El director deportivo de Boca, Nicolas Burdisso, resaltó hoy tras la práctica en Casa Amarilla que con el equipo "gastaremos nuestras energías en cómo ganamos el partido (contra River) dentro de la cancha. Si hubo repercusiones por el VAR luego del partido, fue por calentura".

"Tengo que tener una mirada objetiva sobre el VAR. No puedo cambiar mi criterio sobre lo que pasó el martes. Seguramente no esperaba lo que pasó ese día, no esperaba el fallo de esa manera. Seguramente influyó en un montón de cosas, pero no en el resultado", agregó.

Después, al referirse al director técnico del club, Gustavo Alfaro, y la táctica para el partido desquite con River dijo: "no hay nadie más preparado que nuestro entrenador para armar la estrategia y qué hombres poner".

"Hay que confiar en nuestros jugadores. Si llegamos a semifinal es porque estamos construyendo algo desde principios de año. No se puede tirar a la basura tantos meses de trabajo", remarcó Burdisso.

Asimismo, declaró que "lo importante es que estamos vivos, con las ideas claras de lo que queremos hacer. Después del domingo tenemos que poner la cabeza en el día 22 y dejar todo para dar vuelta la historia".