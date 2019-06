¿Benedetto jugó su último partido en Boca? Mirá lo que dijo

Darío Benedetto, delantero de Boca, se refirió a su futuro en la institución. "Lo decidiremos con mi representante y con los dirigentes. Si hay alguna oferta la analizaremos, pero eso no quiere decir que me vaya", argumentó. "El semestre pasado me iba a ir a mil clubes y, sin embargo, me terminé quedando", agregó.

Además, habló de las críticas de algunos de sus rivales y de los hinchas contrarios con respecto a sus ademanes de los últimos partidos. "Adentro de la cancha vale todo: puteadas, agarrones, piñas... Después se pide disculpas y queda ahí", afirmó.

"PARA MÍ DENTRO DE LA CANCHA VALE TODO"#90MinutosFOX | El Pipa se refirió a los cruces que tuvo con distintos jugadores dentro de la cancha el último tiempo. pic.twitter.com/3ZkXGzfdz6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 3, 2019

"Lo que digan no me afecta nada, sé la clase de persona que soy, lo que digan los demás no me interesa mientras mis compañeros y los dirigentes sepan quién soy", añadió.

El atacante argumentó de esa manera con relación a los dichos hacia el defensor de Argentinos, Jonathan Sandoval, durante el partido por semifinales de Copa Superliga; sus declaraciones tras la victoria ante Vélez y el gesto ante Gonzalo Montiel en la final de la Copa Libertadores, entre otros. "El cartel que me pongan los demás no me interesa", aseguró.

Por otra parte, aclaró que el equipo "no se fija en River". "Tenemos que ser realistas, fijarnos en nosotros y pelear nuestras cosas", manifestó.

"NO NOS FIJAMOS EN LO QUE HAGA RIVER"#90MinutosFOX | El Pipa afirmó que no están condicionados por la actualidad del máximo rival. pic.twitter.com/ZyZoxeV6DT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 3, 2019

"Boca siempre es candidato a pelear todo, después está en demostrarlo partido a partido, pero estamos pasando un buen momento a pesar de que hay que corregir muchas cosas", expresó.

"BOCA SIEMPRE VA A SER CANDIDATO"#90MinutosFOX | Benedetto se refirió a las posibilidades del Xeneize en la #LibertadoresxFOX y habló de su futuro: "No sé si fue mi último partido". pic.twitter.com/psWyW2aqF4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 3, 2019

Con respecto a su ausencia en la lista de convocados para la Copa América, fue autocrítico y dijo que cuando tuvo la posibilidad, no rindió "como esperaba el entrenador". "Siempre voy a estar agradecido a (Lionel) Scaloni. Si hubiese jugado de otra manera seguro tenía la chance de estar", cerró.